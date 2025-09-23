search
23.09.2025
23.09.2025 08:56

Ασπρόπυργος: Ο σκύλος «ξετρύπωσε» τα ναρκωτικά από… τάπερ παγωτού (video)

23.09.2025 08:56
Ναρκωτικά κρυμμένα σε τάπερ φαγητού βρήκαν οι αστυνομικοί σε διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο, τα οποία ήταν κρυμμένα πίσω από πλυντήριο ρούχων.

Στο βίντεο του Star φαίνεται πως τα τάπερ με τα ναρκωτικά ήταν τυλιγμένα με νάιλον και πίσω από το πλυντήριο ρούχων στο διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο, όμως δεν ξεγέλασαν τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της αστυνομίας, ο οποίος τα εντόπισε αμέσως.

Το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπρόπυργου είχε πληροφορίες, κυρίως από κατοίκους, ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης, μπαινοβγαίνει τουλάχιστον ένας άντρας ο οποίος κινείται περίεργα και πιθανόν εμπορεύεται ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα ενώ χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και να μπουν μέσα από την μπαλκονόπορτα.

