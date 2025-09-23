Ασπρόπυργος: Ο σκύλος «ξετρύπωσε» τα ναρκωτικά από… τάπερ παγωτού (video)

Ναρκωτικά κρυμμένα σε τάπερ φαγητού βρήκαν οι αστυνομικοί σε διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο, τα οποία ήταν κρυμμένα πίσω από πλυντήριο ρούχων.

Στο βίντεο του Star φαίνεται πως τα τάπερ με τα ναρκωτικά ήταν τυλιγμένα με νάιλον και πίσω από το πλυντήριο ρούχων στο διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο, όμως δεν ξεγέλασαν τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της αστυνομίας, ο οποίος τα εντόπισε αμέσως.

Το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπρόπυργου είχε πληροφορίες, κυρίως από κατοίκους, ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης, μπαινοβγαίνει τουλάχιστον ένας άντρας ο οποίος κινείται περίεργα και πιθανόν εμπορεύεται ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα ενώ χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και να μπουν μέσα από την μπαλκονόπορτα.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Τραγικός θάνατος για μία γυναίκα – Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της μετά από φωτιά

Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό – Κατέρρευσαν στο νοσοκομείο οι γονείς του

Εφιάλτης για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον απήγαγαν την ώρα που πήγαινε σχολείο και του ζήτησαν 10.000 ευρώ – Μία σύλληψη (video)