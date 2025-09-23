Γιάννης Μανιάτης για το καλώδιο: Να σταματήσουν να μιλάνε οι υπουργοί – Όλοι έχουν ευθύνες

Με τη φράση «θλιβερή ιστορία» περιέγραψε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καλώντας όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να… σιωπήσουν και να υπάρξει συνεννόηση σε ανώτατο επίπεδο.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο και πρώην υπουργός δεν μάσησε τα λόγια του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για το έργο: «Το καλώδιο είναι μια πολύ θλιβερή ιστορία όπου και η ελληνική κυβέρνηση έχει τις δικές της σοβαρότατες ευθύνες αλλά και η κυπριακή. Επιτέλους ας πάψουν να μιλάνε δημόσια».

«Σε αυτά τα θέματα», συνέχισε, «οι δύο κυβερνήσεις λύνουν το θέμα μεταξύ τους και δεν αφήνουν την Τουρκία να τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση επειδή βλέπει ότι διαφωνούν η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή. Καλό είναι να μην αφήνουν τους υπουργούς τους να κάνουν δηλώσεις, οι δύο ηγέτες να συνεννοηθούν και να έρθουν το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με μια κοινά αποδεκτή λύση».

Ακούνε Αθήνα και Λευκωσία;…

