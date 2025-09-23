search
23.09.2025
ΘΕΑΤΡΟ

23.09.2025

Πρεμιέρα για την παράσταση «Χωρίς Αναστολή» – Για δεύτερη χρονιά στη θεατρική σκηνή Αντώνη Αντωνίου

23.09.2025
Η παράσταση «Χωρίς Αναστολή», που τόσο αγαπήθηκε από το κοινό, συνεχίζεται στη Θεατρική Σκηνή του Αντώνη Αντωνίου για δεύτερη χρονιά.

Μια σύγχρονη κωμωδία, γεμάτη ανατροπές και σχόλια για τη σχέση των μεγαλύτερων ηλικιών με την τεχνολογία και την ψηφιακή εποχή.

Ένα ζευγάρι συνταξιούχων, μια συνηθισμένη μέρα, στο καθιστικό τους. Συνομιλούν, σχολιάζουν, διαφωνούν, έχοντας διαρκώς στα χέρια τους το κινητό, την ταμπλέτα ή το πληκτρολόγιο. Οι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας και ενημέρωσης τούς προκαλούν έλξη, και μαζί, αμηχανία. Όταν κατά τρόπο παράδοξο, όσο και ξεκαρδιστικό, ο Γιώργος και η Βιολέτα γλιστρούν στα άδυτα του dark web, στην οθόνη τους ξεπροβάλουν ύποπτες συναλλαγές και μπόλικο μαύρο χρήμα.

Ο πειρασμός να επωφεληθούν από τη συγκυρία είναι μεγάλος. Θα μπορέσουν να το τολμήσουν χωρίς αναστολές;

Η απάντηση στη Θεατρική Σκηνή, όπου η δοκιμασμένη από το «Εξαρτάται» συνεργασία του Αντώνη Αντωνίου με τη συγγραφέα Μαρία Μαυρικάκη συνεχίζεται, με ένα επίκαιρο νεοελληνικό έργο.

Συντελεστές

  • Κείμενο: Μαρία Μαυρικάκη
  • Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντωνίου
  • Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκος Κασαπάκης
  • Μουσική: Ζωή Τηγανούρια
  • Φωτισμοί: Μαριέτα Παυλάκη
  • Social & φωτογραφίες: Creative Agency: GridFox

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αντώνης Αντωνίου & Νατάσα Ασίκη

