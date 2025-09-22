«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» της Λένας Κιτσοπούλου για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Χορν

Μετά την μεγάλη προσέλευση του κοινού (10 χιλιάδες θεατές) στον συγκλονιστικό μονόλογο Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου τον περασμένο θεατρικό χειμώνα, η παράσταση επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά, στο θέατρο Μικρό Χορν, από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

Ένας μονόλογος-ειρωνικός σχολιασμός των πνιγηρών κλισέ της ζωής μας, των ανυπόφορων συμβάσεων που υπονομεύουν την ελευθερία μας, των καταπιεστικών «πρέπει» και των ξεπερασμένων «δήθεν»! Γέλιο, γάργαρο και πικρό από μία αναπάντεχη και ξεχωριστή γυναίκα όπως αυτή της διπλανής πόρτας.

Τρεις γυναίκες συνεργάζονται και παρουσιάζουν, μέσα σε 90 λεπτά, τη σύγχρονη, δική τους Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α., αυτή που ανήκει στο 2025!

Η ιστορία

Μία γυναίκα 37 ετών, μας ταξιδεύει -πάνω από το ανταριασμένο αρχιπέλαγος της Αθήνας- προς τη δική της Ιθάκη, με μια και μοναδική σωσίβια λέμβο: το καυστικό και ειρωνικό χιούμορ της!

Ανοίγει την πόρτα του μπάνιου της στο κοινό και μοιράζεται μαζί του, μία απίστευτη εμπειρία ενσυναίσθησης και διαφυγής από την αμείλικτη καθημερινότητα.

Στη λευκή μπουγάδα της απλώνει και τα άπλυτα της ανθρώπινης φυλής, τα πιάνει με μανταλάκια και περιμένει να στεγνώσουν για να τα μαζέψουμε όλοι μαζί.

Όπως μας εκμυστηρεύεται η ίδια: «…Ο καφές μου αυτοκτονεί κάθε μέρα στο γκάζι. Πρήζεται και φουσκώνει σαν εξάνθημα μέσα στο μπρίκι μου και η κάθε του φουσκάλα σκάει σαν όνειρο. Και φοβάμαι μήπως χυθεί και δεν προλάβω να τον κατεβάσω από τη φωτιά. Και συντομεύω τα όνειρα μου για να προλάβω. Να μην χυθούν. Θα’ ναι κρίμα να καώ από όνειρο…»

Η Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. γράφτηκε το 2009 κατόπιν παραγγελίας του Εθνικού Θεάτρου.

Το έργο είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών.

Πρωταγωνιστεί η Μαρία Σολωμού

Σκηνοθετεί η Φρόσω Λύτρα.

Συγγραφέας: Λένα Κιτσοπούλου

