Οι «Δούλες» επιστρέφουν

Η παράσταση του έργου του Ζαν Ζενέ «Οι Δούλες» σε μετάφραση Δημήτρη Δημητριάδη και σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου, που παρουσιάστηκε από την ομάδα Σημείο Μηδέν με εξαιρετική επιτυχία, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, επιστρέφει στο «Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος» το Σάββατο 1 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 9 μ.μ. και Κυριακή στις 8 μ.μ.

Οι «Δούλες» του Ζενέ είναι ένα από τα πιο «προκλητικά» θεατρικά κείμενα του 20ού αιώνα, ένα κείμενο που από την πρώτη του παράσταση το 1947 έως και σήμερα αποτελεί ανοιχτό πεδίο συνεχούς έρευνας και ερμηνειών.

Ο συγγραφέας στρέφει προς την κοινωνία, με τρόπο αμείλικτο, τον καθρέφτη των απωθημένων της. Η αποκάλυψή του δεν έχει δραματικά χαρακτηριστικά, ούτε παρουσιάζει το δράμα των καταπιεσμένων. Το θέατρο του Ζενέ είναι θέατρο στο χείλος της αβύσσου, καθώς αποκαλύπτει μορφές ζωής που η κοινωνία των «κανονικών» επιμένει να καταπιέζει, να οδηγεί στην παρακμή ή και στην καταστροφή, καταστρέφοντας ταυτόχρονα την ίδια τη ζωή επί της Γης.

Η παράσταση της Ομάδας Σημείο Μηδέν ανεβαίνει σε μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη και τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά) η Έλλη Ιγγλίζ – Σολάνς, ο Ντίνος Παπαγεωργίου – Κυρία και η Μυρτώ Ροζάκη – Κλαιρ.

Γράφει ο σκηνοθέτης. «Η αναζήτηση του τερατώδους στον άνθρωπο είναι που μας ενδιαφέρει. Το κοίταγμα προς τα μύχια της ανθρώπινης ύπαρξης, εκεί, στην πηγή της ύβρης, στη ρίζα κάθε σκοτεινής ενόρμησης, κάθε άμετρης επιθυμίας. Πώς η τέχνη μελετά και αποκαλύπτει το τερατώδες, πώς τολμάει να ρίξει φως στα ερεβώδη σκοτάδια του ανθρώπινου αινίγματος; Το σαρκαστικό στοιχείο και ο αυτοσαρκασμός που προϋποθέτει, ορίζουν την πιο βίαιη, αλλά και πιο ειλικρινή μορφή αποκάλυψης αυτής της περιοχής. Η σπουδή πάνω στην ανθρώπινη τερατωδία θέτει τα θεμέλια της παράστασής μας και ανοίγει ένα νέο τοπίο στην έρευνά μας».

Στις «Δούλες» όλα είναι θέατρο μέσα στο θέατρο… μέσα στο θέατρο… Οι δύο δούλες «παίζουν» την ταύτισή τους με την εξουσία, τη δυσφορία τους, την εξέγερσή τους, την αυτοκτονία τους, ενώπιον της Κυρίας, η οποία χειραγωγεί και καθοδηγεί αυτό το «θεατρικό» παιχνίδι ζωής και θανάτου. Οι «Δούλες» αποτελούν ένα αγωνιώδες προμήνυμα κινδύνου από το μέλλον, το όχι και τόσο μακρινό, καθώς βαδίζουμε με μεγάλη ταχύτητα στο χείλος της αβύσσου.

Και όμως… Το θέατρο της εθελοδουλίας, το θέατρο της ύστατης μορφής ζωής στον πλανήτη, το θέατρο που παίζεται στο χείλος της αβύσσου, ενώπιος ενωπίω με την ιστορία ως τραγωδία, θα μετατρέπεται πάντα σε πανηγύρι των καταπιεσμένων, θα απελευθερώνει την εξεγερσιακή ενόρμηση υπεράσπισης της ζωής ενάντια σε όλες τις δυνάμεις του θανάτου. Μέσα από αυτές τις ρωγμές και τα ρήγματα θα αποκαλύπτεται πάντα η ρέουσα λάβα της ζωής, έτοιμη να τυλίξει μέσα στο καθαρτήριο πυρ όλες τις γρανιτένιες ηπείρους της εθελοδουλίας, του αυτο-εγκλεισμού και της απο-ανθρωποποίησης.

INFO

Σκηνικά – Κοστούμια: Κατερίνα Παπαγεωργίου.Φωτισμοί: Κώστας Μπεθάνης. Μουσική – Ηχοτοπίο: Λεωνίδας Μαριδάκης. Σύμβουλος δραματουργίας – Θεατρολόγος: Μαρία Σικιτάνο.Επιστημονικός Συνεργάτης: Πάνος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε επίσης:

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

Η Αντζελίνα Τζολί στο κόκκινο χαλί του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Θρίλερ, περιπέτεια και «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» (Videos)