23.09.2025 13:39

Protergia Powergiving: Κάθε μήνα και περισσότεροι τυχεροί πελάτες της Protergia

23.09.2025 13:39
protergia-1

Το Powergiving της Protergia, της ενέργειας της METLEN, συνεχίζει να αλλάζει την καθημερινότητα των πελατών της, μοιράζοντας κάθε μήνα σημαντικά έπαθλα. Στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου 111 ακόμη πελάτες προστέθηκαν στη λίστα των 999 νικητών που απολαμβάνουν τα προνόμια της Protergia. Ο συνολικός απολογισμός του Powergiving μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακός: Από την αρχή της χρονιάς 900.000€ έχουν μοιραστεί σε 99 υπερτυχερούς, ενώ έχουν καλυφθεί οι λογαριασμοί ρεύματος 900 πελατών για έναν ολόκληρο χρόνο!

Ειδικότερα, στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου αναδείχθηκαν οι παρακάτω νικητές:

  • 1 υπερτυχερός από το Πικέρμι κέρδισε 50.000€,
  • 10 τυχεροί από όλη την Ελλάδα 5.000€ και
  • 100 τυχεροίτους λογαριασμούς ενέργειας για έναν χρόνο (το έπαθλο περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις του λογαριασμού, δηλαδή χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόρους).

Πιο συγκεκριμένα, στην 9η κλήρωση τα μεγάλα έπαθλα των 50.000€ & 5.000€ να κερδίζουν οι ακόλουθοι:

Το Protergia Powergiving υποδέχεται το φθινόπωρο με μια νέα, πρωτότυπη καμπάνια, για να θυμίσει ότι μερικές φορές η τύχη χαμογελά… χωρίς κόπο. Γιατί μπορεί το να ψάχνεις νέο σπίτι να απαιτεί χρόνο, υπομονή και αμέτρητα ραντεβού, όμως για να κερδίσεις στο Protergia Powergiving δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Δείτε τη νέα καμπάνια του Protergia Powergiving εδώ.

Και μην ξεχνάτε το Protergia Picasso! Αν ψάχνετε έναν έξυπνο και ευέλικτο τρόπο να διαχειρίζεστε την ενέργειά σας, το Protergia Picasso αλλάζει τα δεδομένα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε πακέτο με βάση την ετήσια κατανάλωσή σας και να πληρώνετε το ίδιο ποσό κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο, εξασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο στον ενεργειακό σας προϋπολογισμό. Και για τους φοιτητές που θέλουν να γνωρίζουν από πριν τα έξοδά τους, η Protergia συνεχίζει προσφέρει το φοιτητικό πακέτο Picasso Small 29,99. Με ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα, χωρίς εκπλήξεις, περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις ενέργειας σε μία τιμή και διευκολύνει τον συνολικό προγραμματισμό. Επιπλέον, με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας, οι φοιτητές απολαμβάνουν 2 μήνες δωρεάν το κόστος του φοιτητικού πακέτου!

Μήπως ένας από τους επόμενους τυχερούς πελάτες του Powergiving είστε εσείς;  Καθώς απομένουν μόλις τρεις μηνιαίες κληρώσεις του Protergia Powergiving έως το τέλος της χρονιάς, έχετε την ευκαιρία να γίνετε τώρα πελάτης της Protergia επιλέγοντας το προϊόν που σας ταιριάζει. Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις Powergiving αφορούν υφιστάμενους, αλλά και νέους πελάτες της Protergia.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

  • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα protergia.gr.
  • Να επισκεφθούν ένα από τα 85 καταστήματα της Protergia.
  • Να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 18311.

Σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε την Protergia και στα Social Media, προκειμένου να δείτε μοναδικά βίντεο σχετικά με το Protergia Powergiving.

Μάθετε περισσότερα για το Protergia Powergiving και τους όρους συμμετοχής στην επίσημη σελίδα: protergia.gr/powergiving, ενώ στα social media της Protergia σας περιμένουν αποκλειστικά βίντεο με δηλώσεις νικητών και μοναδικό περιεχόμενο για το Powergiving!

*Κατά την διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης ανακοινώνονται μόνο οι νικητές των χρηματικών επάθλων ενώ στο site (protergia.gr/powergiving) αναρτώνται όλοι οι νικητές. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, κοινοποιούνται μόνο τα αρχικά ονοματεπώνυμου και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η νικητήρια παροχή του (πχ. ΜΠ από Μαρούσι Αττικής). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας κάθε παροχή πελάτη έχει αύξοντα αριθμό ώστε η κλήρωση να γίνεται με αυτό τον αριθμό διατηρώντας την διαδικασία διάφανή και ασφαλή χωρίς να εκθέτουμε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας. Όλοι οι νικητές προβλέπεται να ενημερωθούν και επίσημα από την εταιρεία για την αποδοχή του δώρου τους.

