23.09.2025 18:18

Βοιωτία: Αυτοψία εισαγγελέα στον λάκκο όπου έθαψε η 62χρονη τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

23.09.2025 18:18
vioitia

Πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για την 62χρονη γυναίκα που έθαψε σε στάβλο την 90χρονη μητέρα της, στην Βοιωτία, προκειμένου να παίρνει τη σύνταξή της, ενώ αυτοψία στο σημείο πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης εισαγγελέας μαζί με τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας.

Σημειώνεται ότι έχει δοθεί εισαγγελική εντολή για νέες έρευνες, με στόχο να διαπιστωθεί αν η κατηγορούμενη διέπραξε το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο αλλά και απάτη προς το Δημόσιο, με συνολικά κέρδη για την ίδια άνω των 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το LiveNews, το απόγευμα της Τρίτης πήγε ο εισαγγελέας στο σημείο που η 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία, είχε θάψει την μητέρα της, σε αυτοσχέδιο λάκκο, με σκοπό να αποκρύψει τον θάνατό της για να συνεχίσει να παίρνει την σύνταξή της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εισαγγελέας, μαζί με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος, πήγαν στο σημείο που ήταν θαμμένη η ηλικιωμένη μητέρα της 62χρονης στη Βοιωτία, στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση.

Εκτός από το κομμάτι της σύνταξης που έπαιρνε η 62χρονη χωρίς να δικαιούται, εκτός από την ταφή στον αυτοσχέδιο τάφο της άτυχης ηλικιωμένης, έρευνες γίνονται και για τον τρόπο που έχασε τη ζωή της η 92χρονη…

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, οι αρχές προβληματίζονται από τα όσα είπε στην απολογία της η 62χρονη για το πότε σκάφτηκε ο λάκκος, μέσα στον οποίο έθαψε την μητέρα της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είπε ότι ο συγκεκριμένος λάκκος σκάφτηκε τον Αύγουστο του ’23 που απεβίωσε -σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της- η μητέρα της…

Αντίθετα, φέρεται να είπε ότι ο λάκκος ήταν ήδη σκαμμένος από τους εργάτες. Είπε ότι το είχε ζητήσει η ίδια για κάποιες άλλες οικοδομικές εργασίες, σε προγενέστερο χρόνο, χωρίς να προσδιορίσει ποιος είναι ο χρόνος αυτός.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την υπόθεση νωρίτερα σήμερα σε εκπομπή του OPEN, πρόσθεσε πως στην ίδια εισαγγελική παραγγελία ζητείται να εξεταστεί κακουργηματική απάτη άνω των 120.000 ευρώ και εξεταστεί αν υπήρξε συνεργός.

«Από την κατάσταση που βρέθηκε η σορός εκτιμάται ότι ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη η ηλικιωμένη γυναίκα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εγκληματική ενέργεια από οποιονδήποτε, όχι μόνο την 62χρονη», συνέχισε.

«Ίσως θα πρέπει αν γίνει ανθρωπολογική εξέταση – βρέθηκε μόνο ένας σκελετός – για να δούμε πόσο καιρό ήταν θαμμένη η γυναίκα, και αν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια», συμπλήρωσε.

