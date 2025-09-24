search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 22:58
24.09.2025 22:08

8ο Athens Investment Forum: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον

24.09.2025 22:08
AIF

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του μπαίνει το 8ο Athens Investment Forum (AIF) 2025, που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη Vertical Solutions SA. Το κορυφαίο επενδυτικό και οικονομικό συνέδριο της χώρας επιστρέφει φέτος με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον».

Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

Φέτος το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Banquet. Το Athens Investment Forum έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Σε συντονισμό με τις προτεραιότητες της αγοράς και τις διεθνείς τάσεις, το 8ο AIF παρουσιάζει μια θεματολογία αιχμής, με σταθερούς πυλώνες τις ενότητες Ανάπτυξη – Επενδύσεις, Υποδομές – Κατασκευές, Ενέργεια και Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Φέτος, εισάγεται για πρώτη φορά η ενότητα Άμυνα και Ασφάλεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στην Ευρώπη και διεθνώς. Η ενότητα θα επικεντρωθεί στη συμβολή της άμυνας στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, την τεχνολογική αυτοδυναμία και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων συνεργασίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου σε μια εποχή γεωπολιτικής ρευστότητας.

Με συνεπή προσήλωση στην ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν το επιχειρείν, το AIF καλεί κορυφαίους εκπροσώπους της Kυβέρνησης και του επιχειρηματικού κόσμου να καταθέσουν τις θέσεις και προτάσεις τους για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις επενδύσεις.

Οι πρώτοι επιβεβαιωμένοι ομιλητές που θα συμμετάσχουν στο 8ο AIF είναι οι:

  • Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων σύμβουλος, Eurobank
  • Βασίλης Κάτσος, Πρόεδρος και Συνιδρυτής, VNK Capital
  • Tiago Devesa – Senior Fellow, McKinsey Global Institute (MGI)
  • Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες
  • Αναστάσιος Ροζολής, Πρόεδρος ΣΕΚΠΥ
  • Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ)
  • Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
  • Λούκας Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος ΗΡΩΝ NRG
  • Μανώλης Σιγάλας, Managing Director Europe της Hill International
  • Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ
  • Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & CEO ΑΔΜΗΕ
  • Τάσος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ
  • Γιάννης Κρασονικολάκης, Director – Head of Applied Intelligence and Predictive Analytics, Technology, GRANT THORNTON
  • Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
  • Χρήστος Πετρόχειλος, Γενικός Διευθυντής KIEFER TEK ΕΠΕ
  • Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)
  • Νάσος Πλαϊνός, Γενικός Διευθυντής LONGi σε Ελλάδα και Κύπρο
  • Ζαχαρίας Σαρρής, Διευθύνων Σύμβουλος της ALTUS- LSA
  • Fabrizio Mattana, Διευθύνων Σύμβουλος της IGI Poseidon ΑΕ
  • Ιωάννης Γιαρέντης, Energy Expert, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος ΔΑΠΕΕΠ

Επιπλέον, κορυφαία Κυβερνητικά στελέχη έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, μεταξύ των οποίων οι:

  • Κωστής Χατζηδάκης – Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
  • Κυριάκος Πιερρακάκης – Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
  • Τάκης Θεοδωρικάκος – Υπουργός Ανάπτυξης
  • Σταύρος Παπασταύρου – Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χρίστος Δήμας – Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Δημήτρης Παπαστεργίου – Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • Κωνσταντίνος Κυρανάκης – Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών

Στο 8ο AIF, τη συζήτηση και τον σχολιασμό θα αναλάβουν καταξιωμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι με την εμπειρία και την εγκυρότητά τους θα αναδείξουν κρίσιμες πτυχές των θεμάτων τόσο από την πολιτική όσο και από την επιχειρηματική σκοπιά.

Με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από το σύνολο της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής, το Athens Investment Forum αναδεικνύεται σε θεσμό στρατηγικής σημασίας. Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί όχι μόνο να αναδείξει τα κρίσιμα ζητήματα της επόμενης δεκαετίας, αλλά και να διαμορφώσει πρακτικές προτάσεις και πολιτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που ανοίγονται. Στόχος: η ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η προώθηση ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης που θα θωρακίσει και θα αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία.

Οι θεματικές ενότητες του 8ου AIF:

Το 8ο AIF τελεί υπό την αιγίδα:

  • του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
  • του Υπουργείου Ανάπτυξης
  • του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
  • του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aif.gr

