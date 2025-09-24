search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 16:23
ΥΓΕΙΑ

24.09.2025 16:03

Μαζί με την έναρξη των σχολείων έρχονται και οι λοιμώξεις – Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και μαθητές

respiratory-infection_2409_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Την υγεία, την επίδοση και την ποιότητα ζωής των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει η μη σωστή αντιμετώπιση των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, που συνοδεύουν τη νέα σχολική χρονιά!

Για το λόγο αυτό οι ΩΡΛ συνιστούν την προσοχή των γονέων στην εκδήλωση των συμπτωμάτων που συνοδεύουν τις λοιμώξεις αυτές.

«Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση από ΩΡΛ είναι απαραίτητες, ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές, να μειωθεί η αδικαιολόγητη χρήση αντιβιοτικών και να εξασφαλιστεί η υγεία των παιδιών», τονίζει ο διαπρεπής Έλληνας Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Διευθυντής της Α’ Ω.Ρ.Λ. κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ».

Είναι φυσικό πως με την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο, οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος αυξάνονται σημαντικά. Οι κλειστοί χώροι, η στενή επαφή και η αλλαγή καιρού ευνοούν τη μετάδοση ιών και βακτηρίων. Οι Ωτορινολαρυγγολόγοι καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά, που ενώ τις περισσότερες φορές είναι ήπια, μπορούν να επηρεάσουν την υγεία, την επίδοση και την ποιότητα ζωής των παιδιών.

Οι πιο συχνές λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι:

-Ioγενείς ρινοφαρυγγίτιδες (κοινό κρυολόγημα).

Συμπτώματα: καταρροή, βήχας, χαμηλός πυρετός, κακουχία. Συνήθως αυτοϊάται, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές.

-Αμυγδαλίτιδα-φαρυγγίτιδα, Ιογενής ή στρεπτοκοκκική. Προκαλεί πονόλαιμο, δυσκαταποσία, πυρετό.

Βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση έχει η σωστή διάγνωση ώστε να αποφευχθεί άσκοπη χρήση αντιβιοτικών.

-Ωτίτιδες (οξείες μέσες ωτίτιδες και εκκριτικές). Πολύ συχνές το φθινόπωρο και το χειμώνα. Εμφανίζονται συχνά μετά από ρινοφαρυγγίτιδα. Μπορεί να προκαλέσουν πόνο, πυρετό και μείωση ακοής.

-Ιγμορίτιδα (παραρρινοκολπίτιδα). Επίμονη καταρροή, πόνος στο πρόσωπο, βήχας που δεν υποχωρεί. Απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση, ιδιαίτερα σε υποτροπιάζοντα επεισόδια.

-Λαρυγγίτιδα. Χαρακτηριστική η βραχνάδα και ο επίμονος βήχας με συριγμό (croup). Συχνότερη σε μικρότερα παιδιά.

Μέτρα προστασίας                  

-Σωστή υγιεινή χεριών

-Αποφυγή κοινής χρήσης μπουκαλιών/σκευών

-Ενίσχυση ανοσοποιητικού με καλή διατροφή και ύπνο

-Έγκαιρη επίσκεψη στον ΩΡΛ για αξιολόγηση σε υποτροπιάζοντα ή σοβαρά συμπτώματα.

«Συμπερασματικά η νέα σχολική χρονιά συνοδεύεται πάντα από την αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση από τον ειδικό ΩΡΛ είναι απαραίτητες, ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές, να μειωθεί η αδικαιολόγητη χρήση αντιβιοτικών και να εξασφαλιστεί η υγεία των παιδιών», καταλήγει ο κ. Αρτόπουλος.

