Άδωνις Γεωργιάδης προς τους διοικητές Νοσοκομείων: «Δεν θα επιτρέψω εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό. Μειώστε τα χρέη»

Έκτακτη επιχορήγηση στα νοσοκομεία από το υπουργείο Οικονομικών αποκλειστικά για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΣΥ, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σήμερα το πρωί στην ενημερωτική διημερίδα, που οργάνωσε το υπουργείο, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα, με όλους τους νέους διοικητές των νοσοκομείων.

Ο υπουργός Υγείας, παρ’ όλο που δεν έκανε γνωστό το ποσό που θα διατεθεί, συνέστησε την προσοχή των διοικητών ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν μόνο για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων και για το μηδενισμό σε ορισμένες κατηγορίες υλικών.

Πρόκειται για το οξύ πρόβλημα του ΕΣΥ, που μας έχει εκθέσει επανειλημμένα στη Κομισιόν, με αποτέλεσμα να έχουμε πληρώσει βαριά πρόστιμα.

Υπενθύμισε ότι σήμερα τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων έχουν μειωθεί κάτω από το 1 δισ. ενώ μέχρι πριν λίγους μήνες είχαν ξεπεράσει το 1.250 δισ. ευρώ.

Σημείωσε πάντως ότι και το 2024, το υπουργείο Υγείας δεν ζήτησε έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των άλλων αναγκών των νοσοκομείων του, για πρώτη φορά στα χρονικά του ΕΣΥ. Εκτίμησε μάλιστα ότι και φέτος δεν θα χρειαστεί έκτακτη επιχορήγηση και πως ο προϋπολογισμός θα τηρηθεί κατά γράμμα.

Στο σημείο αυτό απευθύνθηκε με αυστηρό τόνο προς τους Διοικητές, επισημαίνοντας ότι μπορεί η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμήθειων Υγείας (ΕΚΑΠΥ) να έχει πλέον τον έλεγχο των προμήθειων, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι οι ίδιοι απαλλάσσονται από την ευθύνη τους να τηρούν στο ακέραιο τους κανόνες για τις πιο συμφέρουσες τιμές στα αναλώσιμα υλικά και να φροντίζουν ώστε να μην υπάρχουν υπερβάσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε και στα χρέη που έχουν συσσωρευτεί από τα ατιμολόγητα αναλώσιμα, τονίζοντας ότι «όσοι διοικητές είχαν πολλά, πλέον δεν είναι ανάμεσά μας».

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η αυστηρή τήρηση του προϋπολογισμού, δεν σημαίνει ότι δικαιολογούνται εκπτώσεις στην ποιότητα της ιατρικής φροντίδας.

Αναφορικά με τον έλεγχο της κατανάλωσης φαρμάκων στα νοσοκομεία, ανέφερε ότι συνεχίζει να κινείται εκτός ελέγχου με συνέπεια να οδηγεί σε υπέρογκη επιβάρυνση των φαρμακευτικών εταιρειών μέσω του μηχανισμού του clawback.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα το υπουργείο Υγείας απέστειλε στις φαρμακοβιομηχανίες τα σημειώματα για το πρώτο εξάμηνο του 2024 και μεσοσταθμικά το clawback έφθασε το 73% και στα φάρμακα άνω των 30 ευρώ το 79%, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις στην αγορά του φαρμάκου, από τη δυσαρεστημένη φαρμακοβιομηχανία.

Ειδική αναφορά έκανε και στην αξιόλογη της ποιότητας της φροντίδας από τους ίδιους τους ασθενείς, επισημαίνοντας στους διοικητές ότι πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο που τους επιτρέπει να δουν που «χωλαίνει» το νοσοκομείο τους π.χ καθαριότητα.

Μάλιστα είπε ότι η συμμετοχή των ασθενών είναι περίπου 19%, το οποίο χαρακτήρισε πολύ ικανοποιητικό, καθώς σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όταν το ποσοστό ξεπερνά το 5%, τότε τα αποτελέσματα έχουν μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα.

Διαβάστε επίσης

Πονοκέφαλος: Ποιες είναι οι πέντε απλές συνήθειες που τον προλαμβάνουν

ΕΟΦ: Αμετάβλητες παραμένουν οι συστάσεις για τη χρήση της παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Ένα μοναδικό «Διαβητικό Χωριό» στη Χίο: Μια γιορτή Ζωής, Γνώσης και Πρόληψης!