«Kraven: The Hunter»: Ένας από τους πιο εμβληματικούς villains της Marvel στη Sunday Premiere της Nova!

Μια ιστορία γεμάτη δράση για την προέλευση και πως δημιουργήθηκε ένας από τους πιο εμβληματικούς villains της Marvel «Kraven: TheHunter» (2024, διάρκειας 128’) με τους Russell Crowe, Christopher Abbott, Aaron Taylor-Johnson σε σκηνοθεσία του J.C. Chandor θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!
Ένας άγριος πολεμιστής αγκαλιάζει τα ζωώδη ένστικτά του για να αποδείξει πως είναι ο μεγαλύτερος κυνηγός, ξεκινώντας μια σκληρή αποστολή που δοκιμάζει τα όριά του κι αποκαλύπτει την αληθινή του φύση. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 28/9 (22:00)!
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
