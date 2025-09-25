search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 14:03
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 13:02

«Kraven: The Hunter»: Ένας από τους πιο εμβληματικούς villains της Marvel στη Sunday Premiere της Nova!

25.09.2025 13:02
KRAVEN

Μια ιστορία γεμάτη δράση για την προέλευση και πως δημιουργήθηκε ένας από τους πιο εμβληματικούς villains της Marvel «Kraven: TheHunter» (2024, διάρκειας 128’) με τους Russell Crowe, Christopher Abbott, Aaron Taylor-Johnson σε σκηνοθεσία του J.C. Chandor θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ένας άγριος πολεμιστής αγκαλιάζει τα ζωώδη ένστικτά του για να αποδείξει πως είναι ο μεγαλύτερος κυνηγός, ξεκινώντας μια σκληρή αποστολή που δοκιμάζει τα όριά του κι αποκαλύπτει την αληθινή του φύση. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 28/9 (22:00)!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
visual_COSMOTE TELEKOM-umlaut-Ookla_2025
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Το «ταχύτερο δίκτυο κινητής» στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα «Best in Test»

AKROPOLE
BUSINESS

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

vodafone_foundation_digital_wellbeing
ADVERTORIAL

Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Μηνύματα» Ανδρουλάκη προς όλες τις κατευθύνσεις – Να κάνουμε σοβαρή αντιπολίτευση, καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Photo1
ADVERTORIAL

METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μαζί για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 14:02
visual_COSMOTE TELEKOM-umlaut-Ookla_2025
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Το «ταχύτερο δίκτυο κινητής» στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα «Best in Test»

AKROPOLE
BUSINESS

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

vodafone_foundation_digital_wellbeing
ADVERTORIAL

Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

1 / 3