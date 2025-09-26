Χάος σε πτήση της EasyJet για Κέρκυρα: Αναγκαστική προσγείωση στο Μιλάνο λόγω… ταραξία (Video)

Χάος επικράτησε σε πτήση της EasyJet από το Μάντσεστερ με προορισμό την Κέρκυρα, όταν επιβάτης με «διαταραγμένη» συμπεριφορά υποχρέωσε τον πιλότο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Μιλάνο προκειμένου ο… ταραξίας να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που επικαλείται η Daily Mail, λίγο μετά την απογείωση, μια

αεροσυνοδός υποχρεώθηκε να συγκρατήσει τον άνδρα επιβάτη που «ταλαντευόταν μπρος-πίσω» στο κάθισμά του. Μαζί με τον άνδρα, εκτός πτήσης οδηγήθηκε και μια γυναίκα που, σύμφωνα με τους επιβάτες, είχε στα χέρια της ένα μπουκάλι βότκα.

Περιγράφοντας το περιστατικό, επιβάτης του αεροπλάνου είπε στην βρετανική εφημερίδα: «Ήμασταν περίπου στη μέση της πτήσης και υπήρχε μια μικρή αναστάτωση στο πίσω μέρος. Η αεροσυνοδός περνούσε πολύ χρόνο εκεί πίσω, σε σημείο που δεν έφευγε από το πλευρό του. Ο κυβερνήτης μας ανακοίνωσε ότι θα έκαναν αναγκαστική προσγείωση λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό.

Αυτός (σ.σ. ο ταραξίας επιβάτης) ταλαντευόταν μπρος-πίσω. Η αεροσυνοδός τον κρατούσε στη θέση του. Η αστυνομία ήρθε στο Μιλάνο και δύο αστυνομικοί προσπάθησαν να τον βγάλουν από τη θέση του, μετά έπεσε στο πάτωμα και τον έσυραν. Προσπάθησαν να του βάλουν χειροπέδες και αυτός κρατιόταν από τη σκάλα καθώς κατέβαιναν».

Τελικά, η αστυνομία της ιταλικής πόλης απομάκρυνε τον επιβάτη και η πτήση συνεχίστηκε χωρίς άλλα παρατράγουδα. Μάλιστα, σε βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή της απομάκρυνσης του αγνώστων στοιχείων άνδρα από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ακούγονται τα χειροκροτήματα των υπόλοιπων επιβατών.

