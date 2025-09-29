search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 15:12
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 13:01

Η Protergia απορροφά τις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας

29.09.2025 13:01
metlen

Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, παραμένει πιστή στη δέσμευση της να στηρίζει τους καταναλωτές, απορροφώντας τις διακυμάνσεις της αγοράς, κάθε φορά που οι συνθήκες το επιτρέπουν. Έτσι, τον Οκτώβριο προσφέρει σε μειωμένη τιμή 0,149€/kWh (με έκπτωση συνέπειας) το «πράσινο» Οικιακό Τιμολόγιο Value Special.

Επίσης, συνεχίζει να προσφέρει το πιο πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα, το Protergia Picasso: το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του ανάλογα τις ανάγκες του, με 9 διαφορετικά πακέτα για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες)!

Ειδικά για φοιτητές η Protergia προσφέρει το Protergia Picasso Small που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99€ το μήνα για να ξέρεις ακριβώς τι θα πληρώνεις κάθε μήνα. Και επιπλέον, 2 μήνες ΔΩΡΟ.

Πάντα με σιγουριά και ασφάλεια Protergia.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsitsanis-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα»: Η πολυαναμενόμενη συναυλία μεταφέρεται για τις 7 Οκτωβρίου

svoures
ADVERTORIAL

Svoura – Το παιχνίδι που φέρνει τη γνώση και τη φαντασία στο τραπέζι

eurovision_logo
MEDIA

Eurovision 2026: Πρώτη τοποθέτηση από τη Σουηδία στο ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό μέσω ΚΑΝ

samaras-papandreou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

bisbikaros_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα, που διέλυσε αρκετά αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 15:12
tsitsanis-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα»: Η πολυαναμενόμενη συναυλία μεταφέρεται για τις 7 Οκτωβρίου

svoures
ADVERTORIAL

Svoura – Το παιχνίδι που φέρνει τη γνώση και τη φαντασία στο τραπέζι

eurovision_logo
MEDIA

Eurovision 2026: Πρώτη τοποθέτηση από τη Σουηδία στο ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό μέσω ΚΑΝ

1 / 3