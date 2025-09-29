search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 08:29
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

29.09.2025 06:10

Καλπάζουν οι τιμες πώλησης ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – οι προπωλήσεις ανέρχονται στα 1,2 δισ. έως τώρα

29.09.2025 06:10
Η νεα μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό, αλλάζει το τοπίο στον τομέα της Κτηματαγοράς στα Νότια Προάστια!

Η Ριβιέρα Αθηνών έχει εδραιωθεί πλέον ως παγκόσμιο επενδυτικό επίκεντρο οπου διεθνείς παίκτες της αγορας κονταροχτυπιούνται την απόκτηση μιας κατοικιας.

Άλλωστε η περιοχή θα προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικής ομορφιάς και πολυτελών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων μαρίνων, εστιατορίων υψηλής γαστρονομίας και πολυτελών ξενοδοχείων σε απόσταση μόλις 20 λεπτών από το κέντρο της Αθήνας και 40 λεπτών από το διεθνές αεροδρόμιο.

Στο Ελληνικό οπου θα κατασκευαστούν συνολικά 8.000 νέες κατοικίες μέχρι και το 2037 οι τιμές καλπάζουν και ας έχουν ανακοινωθεί ουι θα διατεθούν κατα την πρώτη φάση του έργου, στην επόμενη διετία, 1.500 κατοικιών, ενώ αλλες 6.500 θα κατασκευαστούν σε διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2027-2037.

Να σημειώσουμε οτι η συνολική επιφάνεια των οικιστικών έργων θα ανέλθει σε 1,2 εκατομμύρια τ.μ., εκ των οποίων τα 900.000 τ.μ. από το 2027 και μετά.

Οι τιμές πώλησης μιας κατοικιας κοστίζει από 9.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα σπίτια στα διώροφα συγκροτήματα και έως τις 32.000 ευρώ για τα ρετιρέ του ουρανοξύστη κατοικιών.

Γύρω απο τις τιμες αυτες ήδη έχουν ξεκινήσει οι πωλήσεις στις πρώτες οικιστικές ενότητες της μεγάλης επένδυσης στις εκτάσεις του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού από τη Lamda Development, σε ξένους κυρίως επενδυτές.

Όσον αφορά τώρα τις υφιστάμενες αναπτύξεις στα οικιστικά έργα οι προπωλήσεις ανέρχονται αυτήν τη στιγμή στα 1,2 δισ. ευρώ, κυρίως στο ελληνικό κοινό.

Ωστοσο το μεγάλο αυτό έργο δημιουργεί υπεραξίες και στις γύρω περιοχές απο τις εκτάσεις του πρώην αεροδρομίου αλλά και γενικότερα των νοτίων προαστίων, αφού πλέον σήμερα η μέση τιμή πώλησης στα 6.667 €/τ.μ. μόνο στη Γλυφάδα .

Μάλιστα η ετήσια αύξηση για την περίοδο 2021-2024 διαμορφώθηκε στο 12,3%, ενώ η ζήτηση για κατοικίες και ακίνητα υψηλής ποιότητας οδήγησε σε συναλλαγές άνω των 15.000 €/τ.μ. για μονοκατοικίες.

Θυμίζουμε οτι οι τιμές στη Γλυφάδα έφτασαν τα 5.053 €/τ.μ. το 2024, με μέση απόδοση ενοικίου 4,2%, καθιστώντας την μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές για αγοραστές πολυτελών κατοικιών. Ωστόσο, παρατηρείται κίνδυνος υπερθέρμανσης στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς ο δείκτης τιμών/εισοδημάτων έχει ξεπεράσει το 12,5 – την υψηλότερη τιμή στην Ευρώπη.

Παραταυτα οι αναλυτές θεωρούν οτι την επόμενη τριετία, οι περιοχές γύρω από το Ελληνικό θα συνεχίσουν να καταγράφουν υψηλότερες ανατιμήσεις, φτάνοντας έως 10% ετησίως λόγω έργων υποδομής και αστικής ανανέωσης.

Σήμερα πάντως οι μεσες τιμές ακινήτων στα προαστία ανα τ.μ. διαμορφώνονται ως εξης :
– Βουλιαγμένη
7000 ευρω
– Βούλα
6.700 ευρω
– Γλυφάδα
6600 ευρώ
– Ελληνικό
5800 ευρώ
– Άλιμος
4.500 ευρω
– Παλαιό Φάληρο
4700 ευρώ

