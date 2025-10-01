Η τροφή που απομακρύνει τη φλεγμονή και «καταπολεμά» τη γήρανση

Σε μια πρόσφατη αμερικανική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Age and Ageing διαπιστώθηκε ότι ένα συμπλήρωμα εκχυλίσματος κακάο, πλούσιο σε φλαβανόλες, μείωσε έναν βασικό δείκτη χρόνιας φλεγμονής σε ηλικιωμένους.

Ο ρόλος της φλεγμονής

Η φλεγμονή είναι ο φυσικός μηχανισμός του σώματος για την καταπολέμηση λοιμώξεων και την επιδιόρθωση βλαβών, αλλά με την ηλικία παραμένει συχνά ενεργή σε χαμηλό επίπεδο, ακόμα και χωρίς λοίμωξη. Αυτή η χρόνια «διαρκής φλεγμονή της γήρανσης» (inflammaging), μπορεί να βλάψει αγγεία, μύες, οστά και τον εγκέφαλο, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, προβλημάτων μνήμης και άλλων καταστάσεων που σχετίζονται με τη γήρανση.

Η μελέτη δείχνει ότι το εκχύλισμα κακάο μπορεί να επιβραδύνει αυτή την αύξηση της φλεγμονής, βοηθώντας το σώμα να γερνά πιο ομαλά. Το όφελος ήταν μεγαλύτερο σε όσους ξεκίνησαν με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής, και οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μείωση αντιστοιχεί σε 7% έως 23% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Η μελέτη

Για την μελέτη τους, οι ερευνητές παρακολούθησαν περίπου 600 υγιείς άνδρες και γυναίκες γύρω στα 70 τους χρόνια. Οι μισοί λάμβαναν καθημερινά κάψουλες εκχυλίσματος κακάο, ενώ οι υπόλοιποι έπαιρναν εικονικό φάρμακο σε μορφή χαπιού. Τα δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο ετών έδειξαν μια ξεκάθαρη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες: όσοι έπαιρναν το εκχύλισμα κακάο είχαν χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής στο τέλος της μελέτης σε σύγκριση με εκείνους που έπαιρναν το εικονικό φάρμακο.

Το συμπλήρωμα που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη περιείχε φλαβανόλες κακάο, φυτικές ενώσεις που βρίσκονται επίσης στη μαύρη σοκολάτα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις σοκολάτες, οι κάψουλες παρείχαν μια σταθερή και συμπυκνωμένη δόση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή λίπους.

Η πρωτεΐνη που κάνει τη διαφορά

Από τα δείγματα αίματος, οι ερευνητές εστίασαν στα επίπεδα μιας πρωτεΐνη στο αίμα που ονομάζεται C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), η οποία υποδηλώνει κρυφή φλεγμονή. Όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδά της, τόσο και μεγαλύτερη είναι η καταπόνηση στο σώμα αλλά και ο κίνδυνος καρδιακών προβλημάτων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, τα επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης αυξάνονταν σταδιακά κατά τη διάρκεια της μελέτης, κάτι που είναι φυσιολογικό καθώς οι άνθρωποι γερνούν. Στο τέλος των δύο ετών, τα άτομα που λάμβαναν το συμπλήρωμα είχαν αισθητά χαμηλότερα επίπεδα της πρωτεΐνης, σε σύγκριση με εκείνους που δεν το έπαιρναν.

Προηγούμενες έρευνες υποδηλώνουν ότι ακόμη και μέτριες μειώσεις σε αυτή την πρωτεΐνη μπορούν να μεταφραστούν σε λιγότερα εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία.

Η μελέτη εξέτασε επίσης μερικά ακόμα σήματα του ανοσοποιητικού συστήματος. Ένα από αυτά, που ονομάζεται ιντερφερόνη-γάμα, αυξήθηκε ελαφρώς στην ομάδα του κακάο. Αν και παραδοσιακά θεωρείται προ-φλεγμονώδης, νεότερες έρευνες δείχνουν ότι αυτό το μόριο μπορεί επίσης να συμβάλει στη ρύθμιση της ανοσοποιητικής δραστηριότητας και στον περιορισμό της βλάβης ιστών κατά τη διάρκεια της χρόνιας φλεγμονής. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η κλινική σημασία αυτής της αύξησης παραμένει αβέβαιη και απαιτεί περαιτέρω μελέτη.

Σοκολάτα ή συμπληρώματα;

Παρότι και η μαύρη σοκολάτα περιέχει φλαβανόλες, η κατανάλωσή της δεν προσφέρει τα ίδια οφέλη με τη λήψη ενός συμπληρώματος φλαβανόλης, όπως της μελέτης. Τα περισσότερα εμπορικά προϊόντα σοκολάτας υποβάλλονται σε επεξεργασία που αφαιρεί πολλές από αυτές τις ευεργετικές ενώσεις και προσθέτει ζάχαρη και λίπος, τα οποία μπορούν να αναιρέσουν τα πιθανά οφέλη. Οι κάψουλες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη παρείχαν σταθερή δόση 500 mg φλαβανόλων κακάο ανά ημέρα, επίπεδο που δύσκολα θα επιτυγχανόταν μόνο μέσω κατανάλωσης σοκολάτας.

Συμπέρασμα

Τα ευρήματα ενισχύουν τις αυξανόμενες ενδείξεις ότι η στόχευση της φλεγμονής μπορεί να αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο προώθησης της υγιούς γήρανσης. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι το εκχύλισμα κακάο είναι «μαγικό» φάρμακο. Δίνουν όμως μια σημαντική φυσική λύση στους ηλικιωμένους που αναζητούν ασφαλείς και πρακτικούς τρόπους υποστήριξης της υγείας τους. Έτσι, το εκχύλισμα κακάο μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη τέτοιο εργαλείο, παράλληλα με την άσκηση, τον καλό ύπνο και τη σωστή διατροφή.

