Πώς θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΥ – Οδηγίες βήμα-βήμα

Οδηγίες για τον τρόπο που ο πολίτης μπορεί να κλείσει δωρεάν ραντεβού με το γιατρό που επιθυμεί, στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα δίνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ.

Σύμφωνα με τον ίδιο η πρωτοβουλία, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες, συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές σε ένα σημείο, διευκολύνοντας εκατομμύρια πολίτες.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, της εφαρμογής myHealth ή καλώντας τον δωρεάν αριθμό 1566, σε όποιο νοσοκομείο της χώρας είναι κοντά στην οικία τους, με την ιατρική ειδικότητα που επιθυμούν.

Επίσης, μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα ραντεβού και να επιλέξουν τη μέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί.

Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyHealth App η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα finddoctors.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet ή με τον ειδικό κωδικό που έχει εκδώσει ο Προσωπικός Γιατρός βάσει του ατομικού φακέλου υγείας, καθώς και με χρήση του ΑΜΚΑ. Στην τηλεφωνική γραμμή 1566 δίνεται τα στοιχεία σας (ΑΜΚΑ κλπ).

Αναλυτικά στην ανάρτηση ο υπουργός αναφέρει:

«Η διαδικασία είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη: επιλέγοντας «Νέο Ραντεβού», «Ραντεβού με Ιατρό», «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», την επιθυμητή ειδικότητα και τον νομό, το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα την αναζήτηση διαθέσιμων ραντεβού».

Η μεγάλη μέρα για την οποία δουλεύουμε εδώ και μήνες επιτέλους έφθασε. Από σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Νομίζω https://t.co/3PUArodoNB ή μέσω του my health app ή μέσω του δωρεάν τηλεφωνικού αριθμού του Υπουργείου Υγείας 1566, συνδέθηκαν και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού… pic.twitter.com/tq0VxRReTl October 1, 2025

Σημειώνεται ότι σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πλέον όλα τα ραντεβού των εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων εντάσσονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού. Με αυτή την εξέλιξη, ενισχύεται η διαφάνεια, η εξυπηρέτηση των πολιτών και η αποτελεσματική αξιοποίηση χρόνου και πόρων. Οι πολίτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσω της τηλεφωνικής γραμμής «1566». Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, υπηρετώντας την αρχή της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης στην υγεία».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε: «H τεχνολογία δεν δημιουργεί απλώς υποστηρικτικά εργαλεία, αλλά αποτελεί τον καταλύτη που επανακαθορίζει κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής. Η Υγεία, ως ο πιο ευαίσθητος και κρίσιμος πυλώνας του κοινωνικού κράτους, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και μέσω της ΗΔΙΚΑ, ενσωματώνουμε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στόχος μας η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό ψηφιακό οικοσύστημα Υγείας, με τον πολίτη στο επίκεντρο».

Διαβάστε επίσης:

Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Health World Conference: «Η Ελλάδα από παρατηρητής, διαμορφωτής πολιτικών υγείας σε διεθνές επίπεδο»

Παναγιώτης Γιαννάκης στην εκδήλωση της ΕΚΕ: «Οι γονείς να γίνουν παράδειγμα στα παιδιά τους στις προληπτικές εξετάσεις»

Δυναμική παρουσία των υγειονομικών σήμερα στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ