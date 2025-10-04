search
«Ami»: Μαντς Μίκελσεν και Νταϊάν Κρούγκερ πρωταγωνιστούν στο νέο sci-fi θρίλερ

04.10.2025 10:40
Mads Mikkelsen

Ο Μαντς Μίκελσεν (Mads Mikkelsen) και η Νταϊάν Κρούγκερ (Diane Kruger) ενώνουν τις δυνάμεις τους για το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Ami» τα γυρίσματα του οποίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Ισπανία.

Σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Σούρμαν (Fernando Szurman) και σενάριο των Τζον Γουέσλι Νόρτον (John Wesley Norton) και Εζεκιέλ Μαρτίνεζ Τζούνιορ (Ezequiel Martinez Jr.), η ταινία επικεντρώνεται σε έναν αστροναύτη (Μίκελσεν) ο οποίος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε έναν αχαρτογράφητο πλανήτη μετά από ένα ολέθριο ατύχημα, με μόνη βοήθεια για τη διάσωσή του την Quantum AI σύντροφό του «Ami» (Κρούγκερ).

«Καθώς βρίσκεται σε ένα εξωγήινο τοπίο και παλεύει για την επιβίωσή του, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την ευθραυστότητα της μνήμης, την απομόνωση του διαστήματος και την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος» όπως αναφέρει η σύνοψη.

