search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 16:14
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 10:41

Έκθεση στην Tate Britain για τη Λι Μίλερ, μία από τις πιο σημαντικές φωτογράφους του 20ου αιώνα

04.10.2025 10:41
ekthesi fotografou bretania (1)

Με την πιο εκτενή αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στην φωτογράφο Λι Μίλερ που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Πινακοθήκη Τέιτ (Tate Britain) στο Λονδίνο την τιμά ως μία από τις πιο σημαντικές καλλιτεχνικές φωνές του 20ου αιώνα.

Η Μίλερ ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα στα τέλη της δεκαετίας του 1920 πέρασε πίσω από τον φακό και έγινε ηγετική φυσιογνωμία στις πρωτοποριακές σκηνές της Νέας Υόρκης, του Παρισιού, του Λονδίνου και του Καΐρου.

Στην έκθεση «Lee Miller» θα παρουσιαστούν έργα από το σύνολο της καριέρας της, από τη συμμετοχή της στον γαλλικό σουρεαλισμό μέχρι τη φωτογραφία μόδας και τις εικόνες της από τον πόλεμο. 

Εξερευνώντας τις καλλιτεχνικές της συνεργασίες, η έκθεση θα ρίξει επίσης φως σε λιγότερο γνωστές πτυχές του έργου της, όπως οι αξιοσημείωτες εικόνες της από το αιγυπτιακό τοπίο της δεκαετίας του 1930.

Διαβάστε επίσης:

Ποιο είναι το χρώμα της αγάπης;

Αρχίζουν οι παραστάσεις της χειμερινής περιόδου

Κριτική ταινίας: «Dracula» – Μια άλλη εκδοχή του κόμη Δράκουλα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
avramopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάνος Ρούτσι: Μετά τον Δένδια και ο Αβραμόπουλος στηρίζει τον απεργό πείνας

klisi_kok
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θεσσαλονίκη: Έκανε ένσταση στην Τροχαία για να ακυρώσει κλήση με πλαστό δίπλωμα!

kozakou_kwnstantaras
MEDIA

Κωνσταντάρας για Κοζάκου: «Δεν μπορείς να βαφτίζεις το ποτήρι κολοκύθα!» (Video)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Χειροπέδες σε 70χρονο που έκρυβε κάνναβη σε οινοχόη Βυζαντινών Χρόνων

kakopoiisi 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Αγγλία: Παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με 18 άνδρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 16:13
avramopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάνος Ρούτσι: Μετά τον Δένδια και ο Αβραμόπουλος στηρίζει τον απεργό πείνας

klisi_kok
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θεσσαλονίκη: Έκανε ένσταση στην Τροχαία για να ακυρώσει κλήση με πλαστό δίπλωμα!

kozakou_kwnstantaras
MEDIA

Κωνσταντάρας για Κοζάκου: «Δεν μπορείς να βαφτίζεις το ποτήρι κολοκύθα!» (Video)

1 / 3