Έκθεση στην Tate Britain για τη Λι Μίλερ, μία από τις πιο σημαντικές φωτογράφους του 20ου αιώνα

Με την πιο εκτενή αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στην φωτογράφο Λι Μίλερ που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Πινακοθήκη Τέιτ (Tate Britain) στο Λονδίνο την τιμά ως μία από τις πιο σημαντικές καλλιτεχνικές φωνές του 20ου αιώνα.

Η Μίλερ ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα στα τέλη της δεκαετίας του 1920 πέρασε πίσω από τον φακό και έγινε ηγετική φυσιογνωμία στις πρωτοποριακές σκηνές της Νέας Υόρκης, του Παρισιού, του Λονδίνου και του Καΐρου.

Στην έκθεση «Lee Miller» θα παρουσιαστούν έργα από το σύνολο της καριέρας της, από τη συμμετοχή της στον γαλλικό σουρεαλισμό μέχρι τη φωτογραφία μόδας και τις εικόνες της από τον πόλεμο.

Εξερευνώντας τις καλλιτεχνικές της συνεργασίες, η έκθεση θα ρίξει επίσης φως σε λιγότερο γνωστές πτυχές του έργου της, όπως οι αξιοσημείωτες εικόνες της από το αιγυπτιακό τοπίο της δεκαετίας του 1930.

