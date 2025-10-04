search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 19:33
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ιωάννα Λιούτα ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ

04.10.2025 07:00

Ελλάδα 2025 μια χώρα που πεθαίνει αργά

04.10.2025 07:00
ioanna liouta

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα *

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι μια κραυγή αγωνίας. Μια χώρα που θάβει σχεδόν διπλάσιους ανθρώπους απ’ όσους φέρνει στον κόσμο, μια κοινωνία που βλέπει τον θεσμό του γάμου να καταρρέει και τις γεννήσεις να κατρακυλούν για ακόμη μια χρονιά, δεν είναι μια κοινωνία «σε κρίση» είναι μια κοινωνία σε ελεύθερη πτώση.

Κι όμως, η Κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά για «ανάπτυξη» και «ευημερία». Ποια ευημερία; Όταν το 2024 γεννήθηκαν μόλις 68.467 παιδιά, 4,2% λιγότερα από πέρυσι,την ώρα που οι θάνατοι έφτασαν τις 126.916 ψυχές; Όταν η φυσική μείωση του πληθυσμού ξεπέρασε τις 58.000; Αυτή δεν είναι πολιτική αποτυχία. Είναι εθνική αυτοχειρία.

Και το χειρότερο; Δεν πρόκειται για κάποιο «αναπόφευκτο δημογραφικό φαινόμενο».Όχι. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα απαγορευτική για τη δημιουργία οικογένειας. Ποιο νέο ζευγάρι να κάνει παιδιά όταν χρειάζεται δύο μισθούς για να πληρώνει ενοίκιο; Όταν το γάλα και οι πάνες κοστίζουν σαν πολυτέλεια; Όταν η πρόσβαση σε γιατρούς και μαιευτήρια φθίνει, ενώ η βρεφική θνησιμότητα ανεβαίνει;

Η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για «ρεκόρ τουρισμού» την ώρα που η χώρα αδειάζει από Έλληνες. Επιδόματα ασπιρίνες για το θεαθήναι, καμπάνιες «γεννήστε παιδιά» χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη σε στέγη, μισθούς και κοινωνικές δομές. Οι αριθμοί το λένε καθαρά: οι γεννήσεις παραμένουν καθηλωμένες κάτω από 70.000, οι γάμοι μειώνονται, τα διαζύγια αυξάνονται, η Ελλάδα γερνά και μαραζώνει.

Αντί να κοιτάζει κατάματα το πρόβλημα, η Κυβέρνηση κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές φούσκες. Αλλά οι αριθμοί δεν ψεύδονται.Κάθε χρόνο χάνουμε μια πόλη μεγέθους Λάρισας. Κι όσο η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά,κανένα ζευγάρι δεν θα προχωρήσει εύκολα στη δημιουργία οικογένειας.

Η Ελλάδα δεν πεθαίνει επειδή «οι Έλληνες δεν θέλουν να κάνουν παιδιά». Πεθαίνει επειδή η Κυβέρνηση τους στερεί το δικαίωμα να μπορούν να τα μεγαλώσουν.

*Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια

Διαβάστε επίσης

Απάντηση της Αθήνας με αντι-Navtex στις έρευνες του «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο

ΥΠΕΞ: Διάβημα διαμαρτυρίας στον Ισραηλινό Πρέσβη για την «απαράδεκτη και ανάρμοστη» συμπεριφορά Γκβιρ – Συνεχίζει τις προκλήσεις ο ακροδεξιός υπουργός

Global Sumud Flotilla: Κοινή ανακοίνωση καταδίκης του Ισραήλ από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καμία καθυστέρηση, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά»

famellos_2509_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και για αποστάτες»

kanarioi11
ΚΟΣΜΟΣ

Κανάριοι Νήσοι: 23χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες (Videο)

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε 41χρονο – Άγνωστοι τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο το σώμα του

georgiadis_konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χθες ήταν κλειστά όλα τα δικαστήρια»: Η απάντηση της Κωνσταντοπούλου στην επίθεση Γεωργιάδη για Ρούτσι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 19:26
trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καμία καθυστέρηση, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά»

famellos_2509_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και για αποστάτες»

kanarioi11
ΚΟΣΜΟΣ

Κανάριοι Νήσοι: 23χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες (Videο)

1 / 3