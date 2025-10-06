Η τέχνη του ρυθμού: Πρόσκληση συμμετοχής στον νέο κύκλο εργαστηρίων για ενήλικες 18+

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προσκαλούν ενήλικες άνω των 18 ετών που επιθυμούν να εξερευνήσουν την τέχνη του ρυθμού μέσα από το τραγούδι και την εκτέλεση κρουστών οργάνων (μπεντίρ), να συμμετάσχουν στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η τέχνη του ρυθμού. Το πρόγραμμα, μετά από εννέα χρόνια συνεχούς παρουσίας και ανάπτυξης στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εγκαινιάζει φέτος τη συνεργασία του με την ΕΛΣ, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο «ρυθμικών» δράσεων στην Αθήνα. Η σειρά των εργαστηρίων που θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026 θα οδηγήσει σε μια πρωτότυπη παράσταση μουσικού θεάτρου, η οποία θα παρουσιαστεί τον Μάιο του 2026 στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ. Υποβολή συμμετοχής έως τις 14 Οκτωβρίου 2025, αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ.

Η τέχνη του ρυθμού αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο, έχοντας ως αφετηρία την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εντάσσει τον ρυθμό και τη μουσική στον πυρήνα μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής και κοινωνικής εμπειρίας. Η μεθοδολογία του προγράμματος βασίζεται στη βιωματική γνώση και στη σύσταση συνεργατικών κοινοτήτων με στόχο την ανάπτυξη της μουσικής αντίληψης, της ρυθμικής ικανότητας και της προσωπικής δημιουργικότητας των συμμετεχόντων/ουσών. Επιδιώκει να ενισχύσει τη μουσικότητα, την προσωπική ευημερία, την ψυχική ενδυνάμωση, καθώς και την κοινωνική συνοχή και ευαισθησία. Επιπλέον, μέσα από την καλλιτεχνική πράξη προσφέρει εργαλεία αυτοδιαχείρισης του άγχους, βελτίωσης της επικοινωνίας, ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης και ενίσχυσης της συλλογικότητας.

Η τέχνη του ρυθμού συνδέεται με την υγεία, την ευημερία, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, που αξιοποιεί τη μουσική και τις τέχνες ως καταλύτες διά βίου μάθησης, προσωπικής εξέλιξης και κοινωνικής ένταξης. Ιδιαίτερα ωφελούμενες ομάδες οι φοιτητές μουσικής, θεάτρου και γενικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί μουσικής και γενικής παιδείας, οι μουσικοί, οι ενήλικες 65+, τα άτομα με αναπηρία, οι φροντιστές/στριες.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτείται πρότερη μουσική γνώση. Απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να εξερευνήσουν την τέχνη του ρυθμού για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως η αξιοποίηση ρυθμικών εργαλείων σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και η ενίσχυση της προσωπικής τους σχέσης με την έννοια του ρυθμού, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια μουσική ομάδα όπου η έκφραση, η εκτόνωση και η δημιουργική συνύπαρξη αποτελούν τους βασικούς πυλώνες μιας ζωντανής μουσικής κοινότητας.

Η ιδέα, η επιμέλεια και η υλοποίηση του προγράμματος ανήκουν στον Γιάννη Παπατζανή, ενώ τον σχεδιασμό και την εκπαιδευτική επιμέλεια υπογράφει η Ανθή Φουρκή. Την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική ομάδα αποτελούν οι Αθηνά Μακεδών, Κώστας Χατζηδημητρίου, Κατερίνα Λακιωτάκη και Μαρία Κεφαλουδάκη. Το έργο τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της Χριστίνας Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του ΕΚΠΑ και Διευθύντριας του Εργαστηρίου Μουσικής Γνωσιακών Επιστημών και Κοινότητας, και της Χριστιάνας Αδαμοπούλου, μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ. Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Υποβολή συμμετοχής έως τις 14 Οκτωβρίου 2025 αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ.

* Στη φόρμα συμμετοχής που θα συμπληρώσετε παρακάτω παρακαλούμε επιλέξτε την ημέρα και την ώρα που θέλετε να συμμετέχετε.

Οι προτεινόμενες ομάδες θα διαμορφωθούν ως εξής:

Ομάδα 1 [Σάββατο 17.00-19.00]

Ομάδα 2 [Σάββατο 19.00-21.00]

Ομάδα 3 [Κυριακή 10.00-12.00]

Ομάδα 4 [Κυριακή 12.00-14.00]

Για την επιλογή των ατόμων ανά ομάδα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 15 Οκτωβρίου 2025 .

Με βάση τη συμμετοχή σας και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στην κάθε ομάδα, θα δημιουργηθούν οι σταθερές ομάδες του προγράμματος, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημερομηνίες: 18 & 19 Οκτωβρίου 2025, 1, 2, 15, 16, 29 & 30 Νοεμβρίου 2025, 13 & 14 Δεκεμβρίου 2025, 10, 11, 24 & 25 Ιανουαρίου 2026, 14, 15, 28 Φεβρουαρίου 2026, 1, 14, 15, 28 & 29 Μαρτίου 2026, 18 & 19 Απριλίου 2026, 2 & 3 Μαΐου 2026.

Ημερομηνία τελικών παραστάσεων: 9 & 10 Μαΐου 2026 – Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ

Πληροφορίες: [email protected], 2130885752 / 2130885755 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10.00-18.00)



ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Η τέχνη του ρυθμού είναι δωρεάν .

. Τα μουσικά όργανα παρέχονται δωρεάν από τον οργανισμό, για αποκλειστική χρήση κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο προϋποθέτει την παρουσία των συμμετεχόντων/ουσών καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Ενημέρωση για την αποδοχή συμμετοχής θα αποσταλεί αποκλειστικά σε κάθε αιτούντα/ούσα μέσω e-mail.

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected] με θέμα «Η τέχνη του ρυθμού – Ερώτηση».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται πρότερη γνώση μουσικής.

Βασική προϋπόθεση είναι η δυνατότητα δέσμευσης στο σύνολο του προγράμματος, η όρεξη και το ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Η παρουσία των συμμετεχόντων/ουσών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις, εκτός σοβαρών λόγων και στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η έγκαιρη ενημέρωση των διδασκόντων.

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η τέχνη του ρυθμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον νέο κύκλο εργαστηρίων για ενήλικες 18+

Οκτώβριος 2025 – Μάιος 2026

Ιδέα, επιμέλεια, υλοποίηση του προγράμματος: Γιάννης Παπατζανής

Σχεδιασμός, εκπαιδευτική επιμέλεια: Ανθή Φουρκή

Καλλιτεχνική-εκπαιδευτική ομάδα: Αθηνά Μακεδών, Κώστας Χατζηδημητρίου, Κατερίνα Λακιωτάκη, Μαρία Κεφαλουδάκη

Επιστημονική εποπτεία του έργου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μουσικής Γνωσιακών Επιστημών και Κοινότητας του ΕΚΠΑ: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μουσικής Γνωσιακών Επιστημών και Κοινότητας), Χριστιάνα Αδαμοπούλου (Μέλος ΕΕΠ ΕΚΠΑ)

Στην ομάδα έρευνας συμμετέχουν φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ.

Έναρξη εργαστηρίων: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Υποβολή συμμετοχής έως τις 14 Οκτωβρίου 2025 αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ.

Επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 15 Οκτωβρίου 2025 .

Η υλοποίηση του προγράμματος εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης: Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής – Social Network Αττική, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001401, που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ+, του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»

Μέγας Δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)