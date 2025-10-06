search
06.10.2025 16:05

Η «Αφηγήτρια Ταινιών» με την Κάτια Γέρου στο Calderone Art Space από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, και κάθε Κυριακή στις 19.00

06.10.2025 16:05
carderone_gerou

Στη σκηνή του, Calderone Art Space από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, και κάθε Κυριακή στις 19.00, η Κάτια Γέρου θα ζωντανέψει τιςπεριπέτειες ενός κοριτσιού, που έχει το σπάνιο χάρισμα να αφηγείται ή μάλλον να «ζωντανεύει»… τις ιστορίες των ταινιών.

Χιλή… Δεκαετία του ’60…

Σε μια πόλη ορυχείων, όπου οι περισσότεροι κάτοικοί δεν έχουν χρήματα ούτε για να αγοράσουν εισιτήριο για το σινεμά, η «αφηγήτρια» προσφέρει μια φυγή στο όνειρο, τη στιγμή που η χώρα μεταμορφώνεται ριζικά και για πάντα.

Η Μάγια Πολιτάκη σκηνοθετεί μια γλυκόπικρη ιστορία, όπου παρελαύνουν η Μέριλιν Μονρόε, Ο Χαμφρει Μπογκαρτ, ο Τσάρλι Τσάπλιν, με φόντο την έρημο.

«Σε όλους αρέσουν οι ιστορίες… Όλοι θέλουν να ξεφύγουν απ’ αυτό το πικρό τίποτα που είναι η έρημος».

Δυστυχώς όμως, το όνειρο είναι τόσο εφήμερο όσο και η διάρκεια μιας ταινίας…

Ένας ύμνος στην αιώνια δύναμη της αφήγησης.

Συντελεστές

Ερμηνεία:  Κάτια Γέρου

Μετάφραση: Λένα Φραγκοπούλου

Σκηνοθεσία – Κινησιολογία:  Μάγια Πολιτάκη

Σκηνικά: Νίκος Πολίτης, Κατερίνα Σωτηρίου

Κοστούμια: Κατερίνα Σωτηρίου

Μουσική: Γιάννης Μακρίδης

Φωτισμοί:  Αλέξανδρος Σωτηρίου

Καλλιτεχνική επιμέλεια οπτικού υλικού: Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης

Στοιχεία παντομίμας: Johnny O

Φωτογραφίες: Γιώργος Βέργαδος

Τσέλο: Σταύρος Παργινός

Ευχαριστούμε θερμά τους:

Τάσο Σκλαβούνο, Angelina Encinas, Μαριλένα Μόσχου, Νάνσυ Τρικαλίτη

Προπώληση εισιτηρίων: MORE.com

Χώρος: Calderone Art Space, Τριπτολέμου 8 Αθήνα, 11854

Επικοινωνία: 2130058407 και 6932442991

