Η «Αφηγήτρια Ταινιών» με την Κάτια Γέρου στο Calderone Art Space από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, και κάθε Κυριακή στις 19.00

Στη σκηνή του, Calderone Art Space από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, και κάθε Κυριακή στις 19.00, η Κάτια Γέρου θα ζωντανέψει τιςπεριπέτειες ενός κοριτσιού, που έχει το σπάνιο χάρισμα να αφηγείται ή μάλλον να «ζωντανεύει»… τις ιστορίες των ταινιών.
Χιλή… Δεκαετία του ’60…
Σε μια πόλη ορυχείων, όπου οι περισσότεροι κάτοικοί δεν έχουν χρήματα ούτε για να αγοράσουν εισιτήριο για το σινεμά, η «αφηγήτρια» προσφέρει μια φυγή στο όνειρο, τη στιγμή που η χώρα μεταμορφώνεται ριζικά και για πάντα.
Η Μάγια Πολιτάκη σκηνοθετεί μια γλυκόπικρη ιστορία, όπου παρελαύνουν η Μέριλιν Μονρόε, Ο Χαμφρει Μπογκαρτ, ο Τσάρλι Τσάπλιν, με φόντο την έρημο.
«Σε όλους αρέσουν οι ιστορίες… Όλοι θέλουν να ξεφύγουν απ’ αυτό το πικρό τίποτα που είναι η έρημος».
Δυστυχώς όμως, το όνειρο είναι τόσο εφήμερο όσο και η διάρκεια μιας ταινίας…
Ένας ύμνος στην αιώνια δύναμη της αφήγησης.
Συντελεστές
Ερμηνεία: Κάτια Γέρου
Μετάφραση: Λένα Φραγκοπούλου
Σκηνοθεσία – Κινησιολογία: Μάγια Πολιτάκη
Σκηνικά: Νίκος Πολίτης, Κατερίνα Σωτηρίου
Κοστούμια: Κατερίνα Σωτηρίου
Μουσική: Γιάννης Μακρίδης
Φωτισμοί: Αλέξανδρος Σωτηρίου
Καλλιτεχνική επιμέλεια οπτικού υλικού: Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης
Στοιχεία παντομίμας: Johnny O
Φωτογραφίες: Γιώργος Βέργαδος
Τσέλο: Σταύρος Παργινός
Ευχαριστούμε θερμά τους:
Τάσο Σκλαβούνο, Angelina Encinas, Μαριλένα Μόσχου, Νάνσυ Τρικαλίτη
Προπώληση εισιτηρίων: MORE.com
Χώρος: Calderone Art Space, Τριπτολέμου 8 Αθήνα, 11854
Επικοινωνία: 2130058407 και 6932442991
