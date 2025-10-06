search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025
06.10.2025

Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο

patini

Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε έναν 44χρονο που κινούνταν με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 46χρονο από την Αλβανία που έχει παραδεχθεί την εμπλοκή του στο δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης, όπου ο 46χρονος οδηγώντας μηχανή, παρέσυρε τον 44χρονο αναβάτη του πατινιού και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Ο άτυχος 44χρονος, που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου και κατέληξε.

