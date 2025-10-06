search
06.10.2025 11:58

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοκτόνησε με όπλο μπροστά στους διασώστες που προσπάθησαν να τον σώσουν

06.10.2025 11:58
ASTHENOFORO NEW

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο καθώς ένας 70χρονος, έβαλε τέλος στη ζωή του μπροστά στα μάτια των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό για ποιον λόγο ο άνδρας προχώρησε στην αυτοκτονία.

Όλα έγιναν σε περιοχή των βορείων προαστείων στο Ηράκλειο, κοντά στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Γείτονες του άνδρα άκουσαν τις φωνές του και τις απειλές του περί αυτοκτονίας και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν τόσο δυνάμεις της αστυνομίας όσο και διασώστες του ΕΚΑΒ ώστε να τον ηρεμήσουν καθώς ήταν σε κατάσταση αμόκ.

Αν και οι αρχές έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να τον ηρεμήσουν, ο άνδρας εν τέλει σήκωσε το όπλο και αφαίρεσε τη ζωή του μπροστά σε πλήθος κόσμου.

Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και παίρνει καταθέσεις από όσους ήταν μπροστά στο σοκαριστικό περιστατικό.

