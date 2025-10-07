13ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας18 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2025

Η Ιεράπετρα γίνεται ξανά το σημείο αναφοράς στο γίγνεσθαι του ερασιτεχνικού θεάτρου.

Θεατρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα ταξιδεύουν στη νοτιότερη πόλη της Ευρώπης για να παρουσιάσουν αξιόλογες παραστάσεις, να μοιραστούν το πάθος τους για την τέχνη και να συναντήσουν το πιο ζεστό κοινό: τους πολίτες της Ιεράπετρας και τους επισκέπτες της.

Στο Φεστιβάλ θα δείτε

· Θεατρικές παραστάσεις ερασιτεχνικών ομάδων από όλη την Ελλάδα

· Προφεστιβαλικές δράσεις με μουσική, χορό, δρώμενα και θεατρικές εκπλήξεις, σε δρόμους και πλατείες

· Τιμητικά αφιερώματα σε ξεχωριστές προσωπικότητες του Θεάτρου

· Την τελετή λήξης με τον Άθω Δανέλη και τη μουσική του κομπανία,

και θα ζήσετε τη μοναδική πολιτιστική ατμόσφαιρα που καθιστά το Φεστιβάλ της Ιεράπετρας έγκριτο θεσμό για όλη την Κρήτη και την Ελλάδα

Το Φεστιβάλ μεταβάλλει την Ιεράπετρα σε μια πόλη που γιορτάζει τον πολιτισμό, που ενώνει ανθρώπους. Οι νύχτες μας γεμίζουν με φως, η πλατεία μας γεμίζει από ζωή και ενέργεια, η Ιεράπετρα μετατρέπεται σε μια μεγάλη θεατρική σκηνή.

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το πάθος των ερασιτεχνικών ομάδων και να γίνετε κομμάτι μιας εμπειρίας που μένει αξέχαστη.

Οργάνωση: Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ιεράπετρας και Ξενοδόχοι της πόλης.

Υπό την αιγίδα του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης

Το Φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και τα Τιμητικά Βραβεία δίνονται από την Κριτική Επιτροπή.

Όσοι θεατές το επιθυμούν, μπορούν να προμηθεύονται κάρτα διαρκείας προκειμένου να παρακολουθήσουν όλες τις παραστάσεις και να έχουν δικαίωμα ψήφου για το Βραβείο Κοινού.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιώργος Αντωνάκης, ηθοποιός – Σκηνοθέτης, π. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δήμου Ηρακλείου

Έρση Βασιλικιώτη, σκηνοθέτρια, μεταφράστρια θεατρικών έργων, τ. αν. καθηγήτρια Υποκριτικής-Σκηνοθεσίας στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

Νίκος Βερλέκης, ηθοποιός, σκηνοθέτης

Νίκος Καραγεώργης, ηθοποιός, πρόεδρος ΣΕΗ

Καίτη Μανωλιδάκη, ηθοποιός, σκηνοθέτρια

Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης, συγγραφέας

Εύη Προύσαλη, Κριτικός Θεάτρου, Διδάσκουσα στο ΕΑΠ, Δραματουργός

ΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στέλιος Μάινας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας

Γιώργος Αντωνάκης, ηθοποιός – Σκηνοθέτης, π. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δήμου Ηρακλείου

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ο σκηνοθέτης και Δ/ντης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, Νικορέστης Χανιωτάκης

ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πλατεία Ιεράπετρας

Σάββατο18/10

Αφιέρωμα στον Νίκο Μαστοράκη για τη μουσικές του συνθέσεις στο Θέατρο.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Μανώλης Λιαπάκης, Χαρίλαος Παπαδάκης,Νίκος και Γιώργος Επιτροπάκης, Γιάννης Βρακουράκης και το συγκρότημα ΑΠΟΗΧΟΣ

Κυριακή 19/10

•πρωί:

«ΠαραΜυθο…Συνταγές.. για της ζωής το κάλεσμα»

Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από τους ΠαραΜυθο Περπατητές.

•απόγευμα:

Αγγειοπλαστική.: Σημαντικοί κεραμίστες δημιουργούν μαζί με τα παιδιά.

Δευτέρα 20/10

ΙΑΚΩΒΟΣ (ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ)Σκηνοθεσία: Γιώργος Αρμένης

Θεατρική παράσταση εμπνευσμένη από το έργο του Ευγένιου Ιονέσκο “Ιάκωβος ή υποταγή”.

Θεατρική ομάδα Ναυπλίου (η παράσταση παρουσιάζεται εκτός συναγωνισμού).

Τρίτη 21/10:

Παραδοσιακοί χοροί από όλη την Ελλάδα με την επιμέλεια της Κωνσταντίνας Ζαχαριαδάκη.

Τετάρτη 22/10:

Σύγχρονος χορός

Kallia’s dance studio

Nina’s dance school

Παρασκευή 24/10:

Μεγάλη συναυλία του Σπύρου Πολυκανδριώτη με την επταμελή ορχήστρα του

✓Ρεμπέτικα σμυρνέικα, δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια από ρεμπέτες συνθέτες

✓ Αφιέρωμα στους μεγάλους βιολάτορες της Κρήτη, ςΔερμιτζογιάννη και Αβυσινό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέατρο Μελίνα Μερκούρη

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10

«Έτσι είναι (αν έτσι νομίζετε)»

του Λουίτζι Πιραντέλλο

Θεατρική Ομάδα της Εστίας Νέα Σμύρνη

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10

Lebensraum

του Θανάση Τριαρίδη

Θεατρικός σύλλογος ΘΕΑΤΟ Παραμυθιά

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10

Ο Θεός της σφαγής

της ΓιασμίναςΡεζά

Θέατρο Σητείας

ΤΡΙΤΗ 28/10

BlackBirthday

του Κώστα Σταύρου

Θεατρική Ομαδα Σύνθεση Ιωάννινα

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10

Μακρόνησος

του Μιχάλη Παπαδόπουλου

Θεατρική ομάδα Εξόρυξη Λαύριο

ΠΕΜΠΤΗ 30/10

Η Κόμισσα της Φάμπρικας

των Γιαλαμά-Πρετεντέρη

Θεατρική Σκηνή «Θυμέλη» Ζευγολατιό Κορινθία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10

Αριστερόχειρες

της Νεφέλης Μαϊστράλη

Θεατρική Ομάδα Κλεψύδρα Αθήνα

ΣΆΒΒΑΤΟ 01 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ

Τελετή Λήξης •Απονομή Βραβείων

«Ο Καραγκιόζης στους θεατρικούς αγώνες»

Η απονομή των φετεινών βραβείων αναμένεται να είναι… ξεχωριστή, αφού ο Καραγκιόζης θα βρίσκεται στη θέση του προέδρου της «κριτικής επιτροπής». Πίσω από το μπερντέ, ο Άθως Δανέλλης με την γνωστή καραγκιοζοπαρέα αλλά και τρείς διαλεχτοί μουσικοί, θα μας χαρίσουν μια μοναδική βραδιά γεμάτη θέατρο, γέλιο και τραγούδι!

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Με τους

Καίτη Μανωλιδάκη

Θέμη Μουμουλίδη

Εύη Προύσαλη