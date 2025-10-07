Μπασκετική πανδαισία με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα με τη «διαβολοβδομάδα» ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 3η αγωνιστική στο παρκέ του Novasports! Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στην Ισπανία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια (9/10, 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ (10/10, 21:15) την Ντουμπάι. Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν οι αγώνες Παρτίζαν – Αναντολού Εφές (9/10, 21:30), Xάποελ Τελ Αβιβ – Μακάμπι Τελ Αβιβ (8/10, 21:05), Φενερμπαχτσέ – Ερυθρός Αστέρας (10/10, 20:45), Μπαρτσελόνα – Βαλένθια (10/10, 21:30).
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Το EuroCup με τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση, συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική με τον Πανιώνιο να δοκιμάζεται εκτός έδρας κόντρα στην Ουλμ (7/10, 20:00) και να επιδιώκει το 2Χ2 και τον Άρη Betsson να υποδέχεται το Αμβούργο (8/10, 20:00), επιδιώκοντας και οι «κιτρινόμαυροι» το απόλυτο νικών.
Την ίδια στιγμή η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Αθηναϊκού θα συμμετάσχει φέτος στους ομίλους του EuroCup και το Novasports θα είναι εκεί στους εντός έδρας αγώνες. H ομάδα του Βύρωνα θα αντιμετωπίσει, για τον 7ο όμιλο της διοργάνωσης, τις Σαρνέ (Γαλλία), Μπεσίκτας (Τουρκία) και Γκορζόφ (Πολωνία).
Το Novasports Start και το κανάλι του Novasports στο YouTube θα μεταδώσουν απευθείας τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας του Αθηναϊκού και το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports
Τρίτη 7 Οκτωβρίου
19:00 EuroCup – 2η αγωνιστική: Νεπτούνας-Κλουζ Ναπόκα Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
20:00 EuroCup: Ουλμ-Πανιώνιος Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
20:00 EuroCup: Μπεσίκτας-Λόντον Λάιονς Novasports4 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου
19:00 EuroCup: Μπαχτσεσεχίρ-Βενέτσια Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
20:00 EuroCup: Άρης Betsson-Αμβούργο Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
20:30 EuroCup: Μπουργκ-Άνκαρα Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:05 EuroLeague – 3η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
19:30 EuroCup Γυναικών: Αθηναϊκός Qualco-Σαρνέ Novasports Start σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Αναντολού Εφές Novasports2 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό Novasports6 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
21:45 EuroLeague: Παρί-Βίρτους Μπολόνια Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ-Ερυθρός Αστέρας Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Ντουμπάι Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Ορέστη Συντελή
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Βαλένθια Novasports3 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Ζάλγκιρις Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
