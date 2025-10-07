Η συναυλία «Οι υποβολείς» σε μουσική Κουπρέν, Μοντεβέρντι και ποίηση Μοντάλε στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Η πρωτότυπη συναυλία Οι υποβολείς, σε σύλληψη, ενορχήστρωση και μουσική διεύθυνση του Αλέξανδρου Γκόνη, συνυφαίνει τη μουσική των Φρανσουά Κουπρέν και Κλάουντιο Μοντεβέρντι με την ποίηση του Εουτζένιο Μοντάλε και νέα μουσική του ίδιου του Αλέξανδρου Γκόνη. Ένα αφιέρωμα στη μουσικότητα του λόγου και στην προσωδία της μουσικής, η συναυλία Οι υποβολείς έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ για δύο μοναδικές βραδιές στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2025, σε συμπαραγωγή με την Big Olive.

«Με αυτή τη συναυλία τιμούμε τους ανθρώπους που, με το έργο τους, έχουν φροντίσει για μια αέναη συντροφιά. Τραγουδάμε τη μουσική όπως τη σφυρίζουμε κατεβαίνοντας τη σκάλα, αρθρώνουμε τον λόγο όπως τον μουρμουρίζουμε περπατώντας στον δρόμο και θέλουμε να είμαστε –σ’ αυτή την απαιτητική ανεμελιά– πιστοί», σημειώνει ο Αλέξανδρος Γκόνης.

Το πρόγραμμα της συναυλίας απαρτίζεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος γεφυρώνει τη φωνητική μουσική δωματίου του γαλλικού μπαρόκ με την ποίηση του 20ού αιώνα. Συνδυάζεται, σε ένα ενιαίο έργο, το τρίτο μοτέτο από τα Αναγνώσματα του Σκότους του συνθέτη Φρανσουά Κουπρέν με το ποίημα του Ιταλού νομπελίστα Εουτζένιο Μοντάλε «Στον φίλο Πέα» (Φινιστέρε και άλλα ποιήματα, μτφρ. Νίκος Αλιφέρης, Άγρα, 1995). Μπλέκοντας τις δυο αυτές ετερόκλητες αφηγήσεις σε ένα μουσικό έργο, ένας μαέστρος, δύο τραγουδίστριες, μία ηθοποιός και ένα κουαρτέτο εγχόρδων δημιουργούν το μονοπάτι για μια πρωτόγνωρη συνύπαρξη και συνομιλία.

Το δεύτερο μέρος της συναυλίας αποτελείται από δέκα πεντάφωνα μαδριγάλια του Κλάουντιο Μοντεβέρντι και πέντε ακόμη ποιήματα του Μοντάλε (μτφρ. Νίκος Αλιφέρης). Δεκαπέντε σύντομα και αυτόφωτα έργα, το καθένα από τα οποία διαδέχεται το προηγούμενο, μεταφέροντας τον ακροατή από τον πλούσιο μπαρόκ ήχο σε έναν πιο λεπτό και εύθραυστο μουσικό ψίθυρο, που συμπορεύεται αρμονικά με την απαγγελία.

«Η αρχοντιά της σκέψης αλλά και ο γλυκός κυνισμός του Μοντάλε, η λεπταίσθητη και εκλεκτή μουσική του Μοντεβέρντι και του Κουπρέν διαμορφώνουν μια συνύπαρξη η οποία πιστεύουμε πως αξίζει να μεταδοθεί στο ευρύ κοινό ως ενότητα. Οι τρεις τους υπήρξαν άνθρωποι χαρισματικοί. Παραμένουν πόλοι έλξης που δύσκολα μένει κανείς μακριά τους και είναι πάντα χαρά μας να αφιερώνουμε τον χρόνο μας σε αυτούς τους ανθρώπους», υπογραμμίζει ο Αλέξανδρος Γκόνης.

Την εικαστική επιμέλεια σκηνής υπογράφει ο Κωνσταντίνος Πίττας.

Ερμηνεύουν οι υψίφωνοι Μαριέττα Σαρρή και Ειρήνη Μπιλίνη-Μωραΐτη και η ηθοποιός Κατερίνα Πατσιάνη.

Συμμετέχει κουαρτέτο εγχόρδων: Ρεζάρτα Κρούγια (βιολί Ι), Δημήτρης Κουζής (βιολί ΙΙ), Φαίδων Βρυνιώτης (βιόλα), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο).

Λίγα λόγια για τον Αλέξανδρο Γκόνη

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει βιολοντσέλο στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας και πολιτικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε τις μουσικές σπουδές του στην Ολλανδία και στο Βασιλικό Κονσερβατόριο της Χάγης πάνω στη διεύθυνση ορχήστρας και τη σύνθεση. Από το 2012 εργάζεται σταθερά στον χώρο του θεάτρου και της μουσικής. Ως συνθέτης και μουσικός, έχει συνεργαστεί με Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Εθνική Λυρική Σκηνή, Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, Θέατρο Πόρτα, Νέο Ελληνικό Θέατρο Γιώργου Αρμένη, Θέατρο Βασιλάκου, Θέατρο Rabbithole κ.ά. Έχει λάβει μέρος σε Φεστιβάλ Φίλιππων-Θάσου, Φεστιβάλ Ανοιχτά Πανιά Χανίων, «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» κ.ά. Έχει δώσει συναυλίες σε Θέατρο Κόρζο Χάγης, Σπλέντορ Άμστερνταμ, Μέγαρο Μουσικής Αϊντχόφεν, TivoliVredenburg Ουτρέχτης, Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός κ.α.

Συναυλία

Οι υποβολείς

Βασισμένη σε μουσική των Φρανσουά Κουπρέν και Κλάουντιο Μοντεβέρντι

και σε ποίηση του Εουτζένιο Μοντάλε

18, 19 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Συμπαραγωγή με τηνBig Olive

Σύλληψη, πρωτότυπη μουσική, ενορχήστρωση, μουσική διεύθυνση: Αλέξανδρος Γκόνης

Εικαστική επιμέλεια σκηνής: Κωνσταντίνος Πίττας

Μαριέττα Σαρρή, Ειρήνη Μπιλίνη-Μωραΐτη υψίφωνοι

Κατερίνα Πατσιάνη ηθοποιός

Ρεζάρτα Κρούγια βιολί Ι

Δημήτρης Κουζής βιολί ΙΙ

Φαίδων Βρυνιώτης βιόλα

Σοφία Ευκλείδου βιολοντσέλο

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 2130885700) και www.ticketservices.gr