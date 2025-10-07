Ισχυρή μπόρα στην Αττική, μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς δρόμους – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία «Barbara» έπληξε σήμερα την Αττική, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές και να δημιουργούν μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς δρόμους.

Από σήμερα το απόγευμα, βροχοπτώσεις εκδηλώνονται σε: Δάφνη, Βριλήσσια, Ηλιούπολη, Φάληρο, Νομισματοκοπείο, Καλλιθέα, Παπάγου, Ασπρόπυργος, Γκάζι, Άγιος Κοσμάς, Βύρωνας, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Ασπρόπυργος, Λαύριο, Κίτσι, Σαλαμίνα, Ύδρα, Αίγινα.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στους δρόμους, καθώς παρατηρείται κίνηση στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη (8/10), ενώ θα συνοδευτούν από ισχυρούς ανέμους που στα πελάγη θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ.

Για την Τετάρτη (8/10)

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιωτιικά τμήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα βροχών κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στην Κρήτη δυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Για την Πέμπτη (9/10)

Σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς .

Για την Παρασκευή (10/10)

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Για το Σαββατοκύριακο (11-12/10)

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο το Σάββατο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

