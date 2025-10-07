Πάρτι υποκλοπών στη χώρα – Συγκλονιστική η έκθεση της ΑΔΑΕ, καταγράφει αύξηση των επισυνδέσεων, πολλές χωρίς αιτιολόγηση

Το τερατώδες σκάνδαλο με τις υποκλοπές το 2022, που είχαν στο επίκεντρό τους την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν πτοεί τους μηχανισμούς της ΕΥΠ.

Τουναντίον, οι κρατικές υποκλοπές εμφανίζουν μία αύξηση 23% στις επισυνδέσεις των επικοινωνιών για το 2023, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) που αποκαλύπτουν σήμερα τα ΝΕΑ.

Μάλιστα πολλές από αυτές τις επισυνδέσεις έγιναν χωρίς να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση, σοβαρός λόγος και τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, σύμφωνα πάντα με την ΑΔΑΕ. Γενικώς οι παρακολουθήσεις τείνουν να γίνουν… εθνικό (κρατικό/κυβερνητικό) άθλημα.

Οι παρακολουθήσεις για λόγους «εθνικής ασφάλειας» ανήλθαν στις 20.295, έναντι 16.495 το 2022. Οι αντίστοιχες παρακολουθήσεις για τη διακρίβωση σοβαρών εγκλημάτων ήταν 5.875 το 2023, έναντι 5.835 το 2022.

Η αύξηση αυτή καταγράφεται την ώρα που η κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών ανήκει στο παρελθόν.

Η ΑΔΑΕ, πάντως, καταγράφει πλήθος περιπτώσεων στις οποίες διαπιστώθηκαν παρατυπίες, καθυστερήσεις ή και πλημμελής τήρηση των διαδικασιών από τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, όπως η ΕΥΠ και η ΔΑΕΕΒ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας) της ΕΛ.ΑΣ.

Στελέχη των Αρχών ασφαλείας απέδωσαν την αύξηση των επισυνδέσεων στην «αντιμετώπιση αυξημένων απειλών για την εθνική ασφάλεια» και στην «εντατικοποίηση των ερευνών για οργανωμένο έγκλημα». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότερες από τις επισυνδέσεις αφορούν τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, ενώ ένα μικρό ποσοστό σχετίζεται με ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η έκθεση της ΑΔΑΕ σημειώνει, πάντως, ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ παρατηρήθηκε και έλλειψη τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα των επισυνδέσεων. Ειδικότερα, στην έκθεση αναφέρεται ότι «η Αρχή διαπίστωσε πλημμελή αιτιολόγηση στις αιτήσεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι «οι διατάξεις για την άρση του απορρήτου δεν συνοδεύονταν πάντοτε από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητά τους».

Η ΑΔΑΕ ελέγχει σε τακτική βάση τις υπηρεσίες ασφαλείας και, όπως σημειώνεται, «στη διάρκεια του 2023 πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έλεγχοι στην ΕΥΠ και στη ΔΑΕΕΒ, ενώ παραγγέλθηκαν και πειθαρχικές έρευνες σε περιπτώσεις παρατυπιών».

Στην έκθεση υπογραμμίζεται επίσης ότι «παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση των ελέγχων, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα διαλειτουργικότητας και έλλειψη ενιαίων προτύπων».

Η ΑΔΑΕ καλεί την πολιτεία να θεσπίσει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας, με έμφαση στη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Τέλος, με ανησυχία καταγράφεται η πρόθεση της κυβέρνησης να περιορίσει περαιτέρω τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, με την Αρχή να επισημαίνει ότι «μια τέτοια ενέργεια θα υπονόμευε την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητά της».

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, οι νόμιμες επισυνδέσεις στη χώρα μας την τελευταία χρονιά ήταν (με ή χωρίς αιτιολογία) 11.312, έναντι 10.034 την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση της τάξεως του 12% του συνολικού κρατικού αριθμού των υποκλοπών από το 2022 και προβλέψεις μιλούν για τους ελέγχους του 2025 να ξεπερνούν τις 8.262 άρσεις απορρήτου για τους λεγόμενους «λόγους εθνικής ασφάλειας», έναντι 6.727 την προηγούμενη χρονιά.

Από τις προαναφερθείσες νέες διατάξεις οι 5.402 υπήρξαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και 2.860 άρσεις απορρήτου «για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Χωρίς να υπάρχει καταγραφή των λόγων έγιναν 10.119 άρσεις απορρήτου.

Παρά τις προτάσεις περιορισμού της παράλληλης χρήσης και του αποκλεισμού των παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ με παράλληλη χρήση του λογισμικού Predator, τώρα όμως εμφανίζεται ανοδική τάση…

