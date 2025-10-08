Jumbo: Ανθεκτικότητα τον Σεπτέμβριο 2025 παρά δημογραφικές προκλήσεις και διαφορετικά οικονομικά περιβάλλοντα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά σηματοδοτεί την αύξηση πωλήσεων προϊόντων για την επιστροφή στα σχολεία, και ο Όμιλος Jumbo κατέγραψε ενίσχυση +4% σε αυτό το διάστημα, αν και το επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει πολύπλοκο. Στην Ελλάδα, η συνεχής υπογεννητικότητα επηρεάζει δομικά τα σχολικά είδη, περιορίζοντας τον μαθητικό πληθυσμό, πρόκληση που αντιμετωπίζεται με διαφοροποίηση του προϊοντικού μίγματος και ενίσχυση άλλων κατηγοριών για ευρύτερες ηλικιακές ομάδες.
Στη Ρουμανία, η αύξηση του ΦΠΑ από τον Αύγουστο του 2025 απορροφήθηκε ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστική σχέση τιμής–ποιότητας. Στη Βουλγαρία, οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις πληθωριστικές επιπτώσεις της επικείμενης ένταξης στην Ευρωζώνη. Αντίθετα, Ελλάδα και Κύπρος κατέγραψαν υψηλότερες πωλήσεις, στηρίζοντας συνολικά τον ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου.
Συνολικά, για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου +7,6%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.
Αναλυτικά ανά χώρα:
Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική προσαρμοστικότητα της Jumbo απέναντι σε δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις στις αγορές της.
Διαβάστε επίσης
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αναλυτικά πότε πληρώνονται
Η κτηματαγορά σε φάση κόπωσης – οι συναλλαγές μειώνονται, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές
Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.