Jumbo: Ανθεκτικότητα τον Σεπτέμβριο 2025 παρά δημογραφικές προκλήσεις και διαφορετικά οικονομικά περιβάλλοντα

Ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά σηματοδοτεί την αύξηση πωλήσεων προϊόντων για την επιστροφή στα σχολεία, και ο Όμιλος Jumbo κατέγραψε ενίσχυση +4% σε αυτό το διάστημα, αν και το επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει πολύπλοκο. Στην Ελλάδα, η συνεχής υπογεννητικότητα επηρεάζει δομικά τα σχολικά είδη, περιορίζοντας τον μαθητικό πληθυσμό, πρόκληση που αντιμετωπίζεται με διαφοροποίηση του προϊοντικού μίγματος και ενίσχυση άλλων κατηγοριών για ευρύτερες ηλικιακές ομάδες.

Στη Ρουμανία, η αύξηση του ΦΠΑ από τον Αύγουστο του 2025 απορροφήθηκε ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστική σχέση τιμής–ποιότητας. Στη Βουλγαρία, οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις πληθωριστικές επιπτώσεις της επικείμενης ένταξης στην Ευρωζώνη. Αντίθετα, Ελλάδα και Κύπρος κατέγραψαν υψηλότερες πωλήσεις, στηρίζοντας συνολικά τον ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου.

Συνολικά, για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου +7,6%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Αναλυτικά ανά χώρα:

Ελλάδα: Οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας σημείωσαν αύξηση +6% τον Σεπτέμβριο και +9% για το 9μηνο του 2025.

Οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας σημείωσαν αύξηση +6% τον Σεπτέμβριο και +9% για το 9μηνο του 2025. Κύπρος: Οι πωλήσεις αυξήθηκαν +5% τον Σεπτέμβριο και +8% συνολικά για το 9μηνο.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν +5% τον Σεπτέμβριο και +8% συνολικά για το 9μηνο. Βουλγαρία: Οι μηνιαίες πωλήσεις παρέμειναν σταθερές, ενώ για το 9μηνο η αύξηση ήταν +3%.

Οι μηνιαίες πωλήσεις παρέμειναν σταθερές, ενώ για το 9μηνο η αύξηση ήταν +3%. Ρουμανία: Οι πωλήσεις του δικτύου και του ηλεκτρονικού καταστήματος διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα, με +6% αύξηση για το 9μηνο.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική προσαρμοστικότητα της Jumbo απέναντι σε δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις στις αγορές της.

