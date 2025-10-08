Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, σταθερά τα κριτήρια για το επίδομα σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά

Από τις 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και οι τιμές, όπως όλα δείχνουν, θα κινηθούν γύρω στο 1,05 με 1,10 ευρώ το λίτρο, ενώ πέρυσι στην αρχή της περιόδου ήταν ελαφρά υψηλότερα 1,16 με 1,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια στιγμή, περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά περιμένουν να ανάψει το «πράσινο φως» για το επίδομα θέρμανσης, που και φέτος θα λειτουργήσει ως μικρή ανάσα ενόψει του χειμώνα.

Τα ποσά και τα κριτήρια παραμένουν ίδια με πέρσι. Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους περιθώριο μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων. Όσοι προλάβουν και εγκριθούν, θα δουν την προκαταβολή του επιδόματος στους λογαριασμούς τους πριν από τα Χριστούγεννα — όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει δημοσιευθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει διαδικασίες και λεπτομέρειες για τη σεζόν 2025-2026, με το συνολικό κονδύλι να ξεπερνά τα 195 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα δίνεται για την κύρια κατοικία και αφορά φυσικά πρόσωπα — άγαμα, έγγαμα, σε διάσταση ή χηρεία, καθώς και όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης. Οι δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ακόμη και ηλεκτρικό ρεύμα.

Στα ζευγάρια, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος στη φορολογική δήλωση ή ένας από τους δύο σε περίπτωση χωριστής υποβολής.

Τα εισοδηματικά όρια

Μέχρι 16.000 ευρώ για άγαμο.

Μέχρι 24.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκή οικογένεια, 29.000 ευρώ, επίσης αυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Τα περιουσιακά κριτήρια

Η αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά:

200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει,

260.000 ευρώ για έγγαμο, σύμφωνο συμβίωσης ή μονογονεϊκή οικογένεια.

Το όριο αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Το ύψος της ενίσχυσης

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και την κατανάλωση.

Σε περιοχές με ψυχρότερες συνθήκες, όπως Κοζάνη, Ελάτη και Πάπιγκο, όπου ο κλιματικός συντελεστής φτάνει ή ξεπερνά το 1, το ποσό αυξάνεται κατά 25%, φτάνοντας τα 1.000 ευρώ.

Σε ακόμα πιο «παγωμένες» περιοχές, όπως Μέτσοβο, Νευροκόπι ή Βελούχι, η προσαύξηση φτάνει συνολικά στο 50%, ανεβάζοντας το επίδομα έως και 1.200 ευρώ.

Ο φετινός χειμώνας προμηνύεται βαρύς και ενεργειακά, οπότε για πολλούς το επίδομα θέρμανσης δεν είναι απλώς βοήθημα — είναι αναγκαία ανάσα για να κρατηθεί το σπίτι ζεστό.

