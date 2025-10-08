Services: Βγάζουν άμεσα στο σφυρί χιλιάδες κατοικίες

Ισχυρή πίεση που ασκούν οι servicers οι οποίοι ελέγχουν περί τα 80 δισ. ευρώ “κόκκινων δανείων και οι εισπρακτικές στο σύστημα για να προχωρήσουν σε μαζικούς πλειστηριασμούς κατοικιών σε χιλιάδες πολίτες έως το και το τέλος του 2025.

Φόβος των τραπεζών και των servicers είναι η πιθανότητα κατάπτωσης κρατικών εγγυήσεων ύψους 18 δισ. ευρώ, οι οποίες στηρίζουν το σύστημα τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων μεταξύ τραπεζών, εισπρακτικών και διεθνών funds. Σε περίπτωση κατάπτωσης, το κόστος θα βαρύνει τόσο το δημόσιο χρέος όσο και τις τράπεζες, που κατέχουν ομόλογα καλυμμένα από αυτές τις εγγυήσεις.

Άλλωστε καθόλου τυχαία δεν ήταν και παρέμβαση του Μιχάλη Σάλλα, με την οποία προειδοποίησε την κυβέρνηση να μεριμνήσει άμεσα ώστε να μην χρειαστεί το δημόσιο να πληρώσει κρατικές εγγυήσεις 19 δισ. ευρώ για το δραματικό σχέδιο “Ηρακλής”, προκύπτει ότι το ιδιωτικό χρέος, ρυθμισμένο και μη, έχει εισέλθει σε νέα φάση εντροπίας.

Το μεγάλο εμπόδιο που καθυστερεί τους services το οποίο επιδιώκουν να ξεπεράσουν, για να προχωρήσουν σε διαδικασίες πλειστηριασμών είναι η κρίσιμη ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2026, διοτι τότε θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος κατάπτωσης εγγυήσεων που έχει προσφέρει το Δημόσιο, μέσω του σχεδίου «Ηρακλής», τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων.

Την ίδια ωρα η κυβέρνηση φοβάται ότι εάν καταπέσουν οι εγγυήσεις, το ποσό θα γραφτεί στο δημόσιο χρέος με αρνητικές συνέπειες στην πιστωτική βαθμολογία της χώρας και των ελληνικών ομολόγων.

Θυμίζουμε πάντως οτι με νομοθετική ρύθμιση που πέρασε στα μπάνια του λαού δηλαδή τέλη Ιουλίου (νόμος 5221/2025 για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα για την υπέρβαση του εμποδίου των ανακοπών.

Πλέον οι ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης πλειστηριασμών με μακρινές δικάσιμους θα «μηδενίζονται» και θα επανακατατίθενται ψηφιακά, με συμπιεσμένα χρονοδιαγράμματα και εκδίκαση χωρίς αναβολές.

Ετσι λοιπόν όλες οι ανακοπές που έχουν πάρει ημερομηνία εκδίκασης από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά ακυρώνονται («λογίζονται αυτοδικαίως αποσυρθείσες», όπως αναφέρει ο νέος νόμος).

Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και οι δανειολήπτες θα υποχρεωθούν να καταθέσουν ξανά τις ανακοπές, ενώ όσοι δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία θα μείνουν εκτεθειμένοι στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Το μόνο που μένει για να υλοποιηθεί ο νόμος είναι να καταρτισθεί η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών, που θα αναφέρεται στα τεχνικά θέματα («στήσιμο» της νέας πλατφόρμας κ.λπ.).

Αλλαγές ομως ζητούν οι οι servicers και στο Πρόγραμμα Πλειστηριασμού με τιμή α’ προσφοράς που έχει συνταχθεί από Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή στο 70% με την συναίνεση του οφειλέτη. Πρόκειται για πρόταση της ΕΕΔΑΔΠ η οποια προβλέπει την εκποίηση του ακινήτου στην εκάστοτε ισχύουσα α’ προσφορά και την εισαγωγή του 70% μόνο μετά τον 4ο άγονο πλειστηριασμό.

Με λίγα λόγια απο εδώ και στο εξης ασκείται αφόρητη πίεση στους δανειολήπτες που ελπίζουν να κρατήσουν το σπίτι τους και να μη δουν την περιουσία τους να βγαίνει στο σφυρί με διαδικασίες-εξπρές.

