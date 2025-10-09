search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 18:55
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 17:27

Οι «ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ» κάνουν μπαμ για 3η χρονιά στο Μικρό Γκλόρια – Έξτρα παράσταση από 1η Νοεμβρίου

09.10.2025 17:27
strakastroukes

Με τα εισιτήρια για τις βραδινές των δύο πρώτων μηνών εξαντλημένα, προστίθεται λόγω μεγάλης ζήτησης, μια απογευματινή παράσταση στο πρόγραμμα του Μικρού Γκλόρια για τις αγαπημένες ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ του Δημήτρη Σαμόλη. Η παράσταση που έγινε επιτυχία από στόμα σε στόμα κάνει πρεμιέρα αύριο 10 Οκτωβρίου και θα παίζεται τον Οκτώβριο κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21:00 και από 1η Νοεμβρίου τα Σάββατα στις 18:00 και στις 21:00.

Ο  ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης με το πρώτο του θεατρικό έργο που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής βάζει στο μικροσκόπιο την “αγία ελληνική οικογένεια”.  Η  ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση που προκαλεί δυνατή συγκίνηση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Το  έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ’ ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Συντελεστές

Κείμενο – Ερμηνεία – Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά – Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός – Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη – Αρσενία Φιλίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Graphic design: Μιχάλης Δέμελης

Βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Social media: Pop Communications

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Παραγωγή: ARS AETERNA

Παραστάσεις

Από 10 Οκτωβρίου Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ώρα 21:00

Από 1η Νοεμβρίου Παρασκευή, Κυριακή, ώρα 21:00

Σάββατο 18:00 & 21:00

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 18€ | 15€ μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, 65+, ΑμεΑ]

Προπώληση: more.com

Θέατρο Μικρό Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, τηλ. 21 0360 0832

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | [email protected]

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakopoisi egkouoy piroyni – new
ΕΛΛΑΔΑ

To «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο: 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια – «Έδερνε την πρώην του, φυγαδεύτηκε η κόρη του»

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς λέει ότι η συμφωνία αποτελεί εγγύηση ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει στη Γάζα

kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για απλήρωτα τέλη, ΚΤΕΟ και ανασφάλιστα οχήματα: Πώς θα εντοπίζονται οι παραβάτες

AP25282439084486-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εν αναμονή της επικύρωσης της συμφωνίας εκεχειρίας από το υπουργικό, σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες- Από Δευτέρα η απελευθέρωση ομήρων – Το χρονοδιάγραμμα

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Όλοι οι στόχοι «έχουν πλέον επιτευχθεί» στον πόλεμο της Γάζας λέει τώρα η κυβέρνηση Νετανιάχου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

xrysi-lira
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε νέα ύψη η τιμή του χρυσού - Τρέχουν να πουλήσουν… χρυσές λίρες όσοι τις κατέχουν

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 18:54
kakopoisi egkouoy piroyni – new
ΕΛΛΑΔΑ

To «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο: 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια – «Έδερνε την πρώην του, φυγαδεύτηκε η κόρη του»

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς λέει ότι η συμφωνία αποτελεί εγγύηση ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει στη Γάζα

kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για απλήρωτα τέλη, ΚΤΕΟ και ανασφάλιστα οχήματα: Πώς θα εντοπίζονται οι παραβάτες

1 / 3