09.10.2025 14:11

Nova: Oscarική Sunday Premiere με το βραβευμένο «Emilia Perez» στο Novacinema1!

09.10.2025 14:11
Emilia Perez_Photo 1

To βραβευμένο με 2 Oscars αστυνομικό θρίλερ «EmiliaPerez» (2024, διάρκειας 127’) με τους Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana, Selena Gomez, Edgar Ramirez σε σκηνοθεσία του Jacques Audiard θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ο επικεφαλής ενός καρτέλ στο Μεξικό σκηνοθετεί τον θάνατό του για να υποβληθεί σε μετάβαση φύλου για να ζήσει με ηρεμία τη ζωή που ονειρεύεται, με τη βοήθεια μιας απογοητευμένης δικηγόρου. Η συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 12/10 (22:00)!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σε βλέπω» της Meghan Kennedy στο Μικρό Παλλάς – Σε σκηνοθεσία Βίκυς Βολιώτη

unnamed (3)
ADVERTORIAL

O Φιάκας: 2ος χρόνος επιτυχίας – Η κωμωδία της χρονιάς συνεχίζεται!

Emilia Perez_Photo 1
ADVERTORIAL

Nova: Oscarική Sunday Premiere με το βραβευμένο «Emilia Perez» στο Novacinema1!

embolio-farmakeia-new
ΥΓΕΙΑ

Μπάχαλο και ταλαιπωρία με τα αντιγριπικά εμβόλια – Οι συστάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

gene-simmons_0910_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Gene Simmons: Ο μπασίστας των KISS είχε τροχαίο ατύχημα στο Μαλιμπού – «Είμαι εντελώς καλά» (video)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

