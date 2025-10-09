Nova: Oscarική Sunday Premiere με το βραβευμένο «Emilia Perez» στο Novacinema1!

To βραβευμένο με 2 Oscars αστυνομικό θρίλερ «EmiliaPerez» (2024, διάρκειας 127’) με τους Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana, Selena Gomez, Edgar Ramirez σε σκηνοθεσία του Jacques Audiard θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ο επικεφαλής ενός καρτέλ στο Μεξικό σκηνοθετεί τον θάνατό του για να υποβληθεί σε μετάβαση φύλου για να ζήσει με ηρεμία τη ζωή που ονειρεύεται, με τη βοήθεια μιας απογοητευμένης δικηγόρου. Η συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 12/10 (22:00)!

