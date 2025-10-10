Από το παραμύθι των «αρίστων», στην πραγματικότητα των «ανίδεων»

Οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης για τη «στήριξη» του πρωτογενούς τομέα έχουν καταστεί μνημειώδεις, με τον εμπαιγμό των ανθρώπων της υπαίθρου να ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Οι περίφημες προεκλογικές διακηρύξεις του κ. Μητσοτάκη για την είσοδο του κλάδου στην εποχή της καινοτομίας έδωσαν γρήγορα τη θέση τους στους «φραπέδες», στους «χασάπηδες» και στην αγορά Porsche και Ferrari με χρήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από μικρομεσαία γαλάζια κομματικά στελέχη.

Συνιστά ενδεικτικό γεγονός ότι το 2017, ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε καταχειροκροτούμενος ότι «ο πρωτογενής τομέας είναι το μέλλον» και δεσμευόταν για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την εκπόνηση ενός μακρόπνοου στρατηγικού σχεδίου για την «επόμενη ημέρα» του αγροκτηνοτροφικού κλάδου. Το 2024, μετά από 5 χρόνια ανεξέλεγκτης ακρίβειας και καταστροφής του παραγωγικού ιστού, υποσχέθηκε «φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για 2+8 χρόνια και προκαταβολή του Ε.Φ.Κ.» και το Σεπτέμβριο του 2025, από το βήμα της Δ.Ε.Θ., έφθασε να αναφέρει ανερυθρίαστα: «Φθηνό ρεύμα, σε ένα βαθμό το έχουμε πετύχει»!

Πού άραγε ανακάλυψε ο Πρωθυπουργός ότι το αγροτικό ρεύμα είναι… φθηνό;! Γιατί δεν τον ενημερώνει κάποιος ότι όσα πλήρωναν οι αγρότες ετησίως έως το 2019, τώρα τα πληρώνουν μέσα σε ένα μόλις δίμηνο; Ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν έχει καμία επαφή με την πραγματική οικονομία και τα ουσιαστικά προβλήματα των επαγγελματιών. Δε γνωρίζει τίποτα για τη συνεχιζόμενη εγκατάλειψη των αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την ερήμωση της υπαίθρου, η οποία αποτελεί την ταφόπλακα κάθε προοπτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης και αποκέντρωσης.

Η απουσία οποιασδήποτε σχέσης με τον πρωτογενή τομέα αλλά και ενδιαφέροντος γι’ αυτόν αποδείχθηκε και μέσω των επιλογών του για τους ανθρώπους, που υποτίθεται θα διαμόρφωναν μια μακρόπνοη στρατηγική. Ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Κυβέρνησής του, κ. Βορίδης, δήλωσε πρόσφατα στη Βουλή: «Δεν είχα την παραμικρή επαφή με αυτό που λέγεται αγροτική ανάπτυξη. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με αυτό. Είμαι 12 χρόνια βουλευτής, όμως δεν είχα αφιερώσει ούτε μισή ώρα από τη ζωή μου για να ασχοληθώ με αυτό που λέγεται αγροτική ανάπτυξη». Ο δε τελευταίος Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κ. Σαλάτας ανέφερε προ ημερών στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο στον οργανισμό: «Όταν μου ζήτησε ο κ. Τσιάρας να ασχοληθώ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπήκα στο ίντερνετ να δω τι είναι. Δεν είχα καμία σχέση».

Έτσι, λοιπόν, από το παραμύθι των «αρίστων» φθάσαμε στην πραγματικότητα των «ανίδεων». Με τους εν λόγω «άριστους γνώστες», ο κ. Μητσοτάκης έφερε την «καινοτομία» και την «ανάπτυξη» του πρωτογενούς τομέα, αλλά κάθε δίκαιος παρατηρητής οφείλει να ομολογήσει ότι υπήρχαν και «άξια» στελέχη… Όπως ο κ. Αυγενάκης, που αποτελεί το βασικό πρωταγωνιστή στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή ο κ. Λιβανός, που χαρακτήριζε «εποποιΐα» όσα ανέφερε ο πρώην Υπουργός της Ν.Δ. κ. Δούκας για τις πυρκαγιές στην Ηλεία το 2007, ότι δηλαδή: «Είχαμε κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε, έτσι πήραμε τις εκλογές».

Με αυτόν τον τρόπο, ο πρωτογενής τομέας κατέληξε σήμερα να βιώνει την πλήρη εγκατάλειψη και την ουσιαστική στάση πληρωμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, για την πληρωμή του οποίου ο αρμόδιος Υπουργός «δεσμευόταν» για τις 15 Ιουλίου, μετέπειτα για το τέλος Αυγούστου, εν συνεχεία για την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στις 10 Σεπτεμβρίου έλεγε «την επόμενη εβδομάδα», στις 20 Σεπτεμβρίου ανέφερε «τις επόμενες ημέρες», αργότερα «δεσμεύτηκε» εκ νέου για τις 15 Οκτωβρίου και στις 3 Οκτωβρίου αποφάσισε να καταργήσει το πρόγραμμα! Συνιστά πρωτοφανές γεγονός ένας Υπουργός να καταργεί πρόγραμμα εκατοντάδων εκατομμυρίων, χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., επειδή «έτσι θέλει» και χωρίς να ενδιαφέρεται για τους χιλιάδες νόμιμους δικαιούχους, οι οποίοι επένδυσαν για τη μετατροπή των καλλιεργειών τους και υπέστησαν τον ανάλογο γραφειοκρατικό φόρτο. Τί θα γίνει με τη μεγάλη πλειονότητα των αγροτών, που μοχθεί;

Τα αποτελέσματα της κυβερνητικής ανικανότητας συνοψίζονται στην οικονομική καθίζηση και στη δημογραφική απίσχναση της υπαίθρου, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση αγροτικής παραγωγής το 2023 με -16%. Αντί η χώρα να εκπονήσει μια νέα στρατηγική στήριξης των αγροτών και των κτηνοτρόφων εν όψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), αλλά και της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης, η Κυβέρνηση με τις σκανδαλώδεις πρακτικές της έχει εγκλωβίσει τον πρωτογενή τομέα σε μια πορεία καταστροφής και ερήμωσης της υπαίθρου. Δεν είναι αυτό το παρόν και το μέλλον, που αξίζει στην Ελληνική Περιφέρεια.

