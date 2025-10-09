Οι τρεις μεγάλες εκκρεμότητες του Τσίπρα

Μερικές μόλις ώρες μετά την παραίτηση Τσίπρα από τη θέση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τη σχεδόν ευθεία αναγγελία νέου πολιτικού φορέα τα ΜΜΕ πλημμύρισαν με σενάρια για τις προοπτικές, τις επιπτώσεις κ.λπ. Όλα με πλήρη βεβαιότητα για τα επερχόμενα.

Κι όμως, αυτή την ώρα πολύ περισσότερα είναι τα άγνωστα στοιχεία περί τον Τσίπρα παρά τα γνωστά.

Πριν απ’ όλα ο χρόνος εκδήλωσης της πρωτοβουλίας. Από αυτόν θα κριθεί το περιθώριο των ανταγωνιστών του, ιδιαίτερα στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά, να προετοιμαστούν και να απορροφήσουν τυχόν κραδασμούς.

Άλλον αντίκτυπο θα έχει στο ΠΑΣΟΚ εάν αυτό παραμείνει κολλημένο κάτω από το 15% και άλλον εάν προλάβει να το υπερβεί πριν εμφανιστεί το νέο κόμμα.

Ύστερα είναι το είδος του υπό δημιουργία φορέα. Θα είναι ένα κλασικό μαζικό κόμμα, μοντέλο που περνάει κρίση διεθνώς, ή κάτι σαν μια εκλογική λίστα με υποτυπώδη κομματική δομή – σενάριο που συζητιόταν και πριν από τις ανακοινώσεις του Τσίπρα;

Το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ υποδεικνύει ότι το νέο αυτό εγχείρημα θα είναι αρχηγικό, χωρίς «περιττές» κομματικές διαδικασίες και πλήρως ελεγχόμενο από τον δημιουργό του.

Επίσης άλλο στελεχικό δυναμικό και υποψηφίους μπορεί να προσελκύσει ένας φορέας με κλασικά «σκληρά» κομματικά χαρακτηριστικά και άλλο ένα εγχείρημα με χαλαρές δομές, που δεν θα επιβαρύνει τα στελέχη του με βαριές διαδικασίες και θα δίνει έμφαση στη διαμόρφωση προγραμματικών προτάσεων με τεχνοκρατικό στίγμα.

Μεγάλη εκκρεμότητα αποτελεί και το ιδεολογικό στίγμα.

Τους τελευταίους μήνες ο πρώην πρωθυπουργός έκλεινε το μάτι κυρίως σε κεντρώους πολίτες, στοιχείο που αποδόθηκε στο rebranding που εδώ και μήνες επιχειρεί.

Όμως λίγες μέρες πριν, στη Σορβόννη, αλλά και κατά την ανακοίνωσή του, ο Τσίπρας επέστρεψε φραστικά στην περίοδο της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Ίσως επειδή έκρινε ότι εκεί βρίσκεται η πρώτη μαγιά ψηφοφόρων που θα δημιουργήσουν την πρώτη σταθερή δημοσκοπική βάση.

Προφανώς για το ΚΚΕ, την Πλεύση Ελευθερίας και άλλους της Αριστεράς, που έχουν επωφεληθεί από τον διασκορπισμό των παλαιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει μεγάλη σημασία το αν θα αντιμετωπίσουν έναν Τσίπρα με κεντρώο λόγο ή με ρητορική που αγγίζει δικό τους κοινό.

Αναλόγως και το ΠΑΣΟΚ – παρότι στις μέχρι πρότινος δημοσκοπήσεις φαινόταν ότι επηρεάζεται λιγότερο από την επανεμφάνιση του Τσίπρα – ενδιαφέρεται σφόδρα για τον προσανατολισμό του πρώην πρωθυπουργού και το είδος των ψηφοφόρων που θα μπορούσε να προσελκύσει.

Με απλά λόγια, όταν αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν όλες αυτές οι εκκρεμότητες, τότε θα δούμε τις επιπτώσεις στους αντιπάλους του Τσίπρα και τη στρατηγική που θα διαμορφώσουν. Μέχρι τότε τα σενάρια θα είναι… σενάρια και τίποτε άλλο.

Διαβάστε επίσης:

Η ανθρωπιστική γύμνια της Ευρώπης

Εκπαιδευτικός στην Ελλάδα: Ένα επικίνδυνο επάγγελμα

Η αρχή του τέλους