05.10.2025 15:23

Η αρχή του τέλους

05.10.2025 15:23
karvouniaris

Η αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι πλέον υπόγεια. Είναι ορατή, απτή και διαρκώς διογκούμενη. Οι διαφοροποιήσεις των Δένδια, Μαρκόπουλου, Αβραμόπουλου και τώρα η αιχμηρή παρέμβαση Στυλιανίδη δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι οι πρώτες ρωγμές σε έναν τοίχο που καταρρέει.

Όσο κι αν επιχειρείται να παρουσιαστεί μια εικόνα «ενότητας» και «σταθερότητας», στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας κυριαρχεί ανασφάλεια, θυμός και αποστασιοποίηση. Οι βουλευτές και τα στελέχη που αντιλαμβάνονται τι έρχεται, παίρνουν ήδη αποστάσεις. Όχι για λόγους συνείδησης, αλλά επιβίωσης.

Η υπόθεση Ρούτσι λειτούργησε ως καταλύτης. Έφερε στο φως την κυνικότητα και την αλαζονεία του Μαξίμου, την απουσία πολιτικής ευαισθησίας, αλλά κυρίως τη φθορά ενός συστήματος που δεν πείθει πια κανέναν. Όταν ο ίδιος ο πυρήνας της παράταξης αρχίζει να αμφισβητεί τον αρχηγό, τότε η κατάρρευση δεν είναι πιθανή, είναι αναπόδραστη.

Ο Μητσοτάκης μπορεί να ελέγχει ακόμα τα φιλικά ΜΜΕ, αλλά δεν ελέγχει πλέον το πολιτικό κλίμα. Το ρεύμα έχει αρχίσει να γυρίζει και όσοι έχουν πολιτικό ένστικτο το αντιλαμβάνονται πρώτοι. Η κοινωνία βράζει, η αξιοπιστία της κυβέρνησης εξανεμίζεται και το σύστημα εξουσίας που οικοδομήθηκε πάνω στο ψέμα και στην επικοινωνία αρχίζει να γκρεμίζεται κάτω από το ίδιο του το βάρος.

Το τέλος δεν θα είναι ήπιο. Θα είναι θορυβώδες, βίαιο και θα το προκαλέσουν οι ίδιοι οι «δικοί του». Όχι η αντιπολίτευση, αλλά εκείνοι που μέχρι χθες τον προσκυνούσαν.

Η ιστορία δεν χαρίζεται σε κανέναν. Ούτε σε πρωθυπουργούς που πίστεψαν ότι μπορούν να την υποκαταστήσουν με σενάρια προπαγάνδας.

*Ο Γιώργος Καρβουνιάρης είναι δημοσιογράφος, υποψήφιος βουλευτή Αχαΐας τον Μάιο και τον Ιούνιο 2023, τ. μέλος Ν.Ε. Επιτροπής Αχαΐας ΠΑΣΟΚ

