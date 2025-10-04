search
04.10.2025 16:11

Πάνος Ρούτσι: Μετά τον Δένδια και ο Αβραμόπουλος στηρίζει το αίτημα του απεργού πείνας για εκταφή

Τη στήριξή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέγοντας ότι δεν είναι «πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα».

«Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.

«Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν», κατέληξε.

Η δήλωση αυτή έρχεται μόλις δυο μέρες μετά την αντίστοιχη του Νίκου Δένδια. «Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει ο,τιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διευκρινίζοντας ότι δεν τοποθετείται ως υπουργός, ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης, αλλά ως πατέρας.

