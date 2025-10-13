Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο: Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία, την Παραβατικότητα των Νέων και την άνοια των ηλικιωμένων

Οι οθόνες και οι δρόμοι αποτελούν τα δύο βασικά περιβάλλοντα όπου οι νέοι ζουν, επικοινωνούν και διαμορφώνουν την ταυτότητά τους. Το 97% των ατόμων ηλικίας 16–29 ετών στην Ευρώπη χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά, ενώ το 88% συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα.

Όμως, η ψηφιακή ζωή συνδέεται με κινδύνους όπως ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς σχέσεις και η απομόνωση. Την ίδια στιγμή, στους φυσικούς χώρους, οι αλλαγές στις ρουτίνες και στις κοινότητες διαμορφώνουν νέες μορφές παραβατικότητας των νέων, συχνά αποτέλεσμα ανάγκης για ορατότητα, αποδοχή και έλεγχο.

Τα παραπάνω ανέφερε ο Δρ. Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος και Μεταπτυχιακός Ερευνητής, Επιστημονικός Συνεργάτης του IASIS Greece, στην ομιλία του με θέμα: SCREENS, Streets an Second Chances: Youth Delinquency and Digital Life. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σημαντικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, Υπό της αιγίδα της πρέσβειρας Σοφίας Γραμματά, σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών – Communaute Hellenique Bruxelles, το Connect Brussels και την ΑΜΚΕ IASIS.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, καθηγητής Νευρολογίας του ULB Νικόλας Μαυρουδάκης, ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος καθώς και η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη εστίασαν στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα με απώλεια μνήμης καθώς και οι οικείοι τους αλλά και στο συνεχώς αυξητικό φαινόμενο της παραβατικότητας των νέων, στα αίτια που το προκαλούν αλλά και πως μπορεί αυτό να αντιμετωπισθεί.

Ανοίγοντας την εκδήλωση η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά, επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό γεγονός να φιλοξενεί η Πρεσβεία μια επιστημονική συζήτηση που αφορά τις δύο ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού μας που είναι οι ηλικιωμένοι και οι νέοι ενώ, εξέφρασε την ικανοποίησή της αλλά και την υπερηφάνεια της για τα επιτεύγματα των Ελλήνων του Βελγίου που εκπροσωπήθηκαν από τον καθηγητή Μαυρουδάκη και την ελληνική επιστημονική κοινότητα γενικότερα, η οποία σε κάθε ευκαιρία δίνει το καλό παράδειγμα διεθνώς.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, Φίλιππος Κοτσαρίδης, στο χαιρετισμό του τόνισε τη σημαντική διασύνδεση μεταξύ ψυχικής και σωματική υγείας επισημαίνοντας ότι είναι ουσιαστικό συστατικό για τη συνολική ευεξία του κάθε ανθρώπου.

Ο γενικός διευθυντής και αντιπρόεδρος της ΑΜΚΕ IASIS, Νίκος Μπαλτάς στο χαιρετισμό του τόνισε ότι η ψυχική υγεία δεν είναι ένα project, είναι ζήτημα ζωής και στην IASIS δίνουν όλοι καθημερινό αγώνα για την ευημερία των ατόμων που έχουν ανάγκη γιατί όπως τόνισε: «Το να συζητήσουμε χωρίς ταμπού είναι η αρχή για μια καλύτερη κοινωνία», σημείωσε ο κ. Μπαλτάς.

Νόσος Alzheimer

Ο καθηγητής Νευρολογίας του ULB – Université Libre de Bruxelles, Nικόλας Μαυρουδάκης ανέλυσε τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις γύρω από τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, με έμφαση στη νόσο Alzheimer, που επηρεάζει περισσότερους από 55 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαυρουδάκης, στην ομιλία του με θέμα: Dementias: pathological mechanisms, impact on mental health, treatments, παρουσίασε τα παθολογικά και γνωστικά χαρακτηριστικά της ασθένειας, επισημαίνοντας ότι η επιδείνωση της μνήμης και των λειτουργιών της σκέψης οδηγεί συνήθως σε σημαντική απώλεια αυτονομίας μέσα σε 3 έως 9 χρόνια από τη διάγνωση. Αναφερόμενος στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης της νόσου Alzheimer, η οποία καταγράφεται στο 50–55% των περιπτώσεων άνοιας, τόνισε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτή συνυπάρχει με αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις, σε ποσοστό έως και 17%.

Η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά ως εισηγήτρια του ΕΛΚ, ανέδειξε την ανάγκη να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα «ηλικιακό όριο ψηφιακής ωριμότητας».

