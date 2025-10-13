search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 18:35
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 17:42

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο: Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία, την Παραβατικότητα των Νέων και την άνοια των ηλικιωμένων

13.10.2025 17:42
foro psixiki ygeia belgio

Οι οθόνες και οι δρόμοι αποτελούν τα δύο βασικά περιβάλλοντα όπου οι νέοι ζουν, επικοινωνούν και διαμορφώνουν την ταυτότητά τους. Το 97% των ατόμων ηλικίας 16–29 ετών στην Ευρώπη χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά, ενώ το 88% συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα.

Όμως, η ψηφιακή ζωή συνδέεται με κινδύνους όπως ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς σχέσεις και η απομόνωση. Την ίδια στιγμή, στους φυσικούς χώρους, οι αλλαγές στις ρουτίνες και στις κοινότητες διαμορφώνουν νέες μορφές παραβατικότητας των νέων, συχνά αποτέλεσμα ανάγκης για ορατότητα, αποδοχή και έλεγχο.

Τα παραπάνω ανέφερε ο Δρ. Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος και Μεταπτυχιακός Ερευνητής, Επιστημονικός Συνεργάτης του IASIS Greece, στην ομιλία του με θέμα: SCREENS, Streets an Second Chances: Youth Delinquency and Digital Life. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σημαντικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, Υπό της αιγίδα της πρέσβειρας Σοφίας Γραμματά, σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών  – Communaute Hellenique Bruxelles, το Connect Brussels και την ΑΜΚΕ IASIS.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, καθηγητής Νευρολογίας του ULB Νικόλας Μαυρουδάκης, ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος καθώς και η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη εστίασαν στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα με απώλεια μνήμης καθώς και οι οικείοι τους αλλά και στο συνεχώς αυξητικό φαινόμενο της παραβατικότητας των νέων, στα αίτια που το προκαλούν αλλά και πως μπορεί αυτό να αντιμετωπισθεί. 

Ανοίγοντας την  εκδήλωση η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά, επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό γεγονός να φιλοξενεί η Πρεσβεία μια επιστημονική συζήτηση που αφορά τις δύο ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού μας που είναι οι ηλικιωμένοι και οι νέοι ενώ, εξέφρασε την ικανοποίησή της αλλά και την υπερηφάνεια της για τα επιτεύγματα των Ελλήνων του Βελγίου που εκπροσωπήθηκαν από τον καθηγητή Μαυρουδάκη και την ελληνική επιστημονική κοινότητα γενικότερα, η οποία σε κάθε ευκαιρία δίνει το καλό παράδειγμα διεθνώς.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, Φίλιππος Κοτσαρίδης, στο χαιρετισμό του τόνισε τη σημαντική διασύνδεση μεταξύ ψυχικής και σωματική υγείας επισημαίνοντας ότι είναι ουσιαστικό συστατικό για τη συνολική ευεξία του κάθε ανθρώπου. 

Ο γενικός διευθυντής και αντιπρόεδρος της ΑΜΚΕ IASIS, Νίκος Μπαλτάς στο χαιρετισμό του τόνισε ότι η ψυχική υγεία δεν είναι ένα project, είναι ζήτημα ζωής και στην IASIS δίνουν όλοι καθημερινό αγώνα για την ευημερία των ατόμων που έχουν ανάγκη γιατί όπως τόνισε: «Το να συζητήσουμε χωρίς ταμπού είναι η αρχή για μια καλύτερη κοινωνία», σημείωσε ο κ. Μπαλτάς.

Νόσος Alzheimer

Ο καθηγητής Νευρολογίας του ULB – Université Libre de Bruxelles, Nικόλας Μαυρουδάκης ανέλυσε τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις γύρω από τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, με έμφαση στη νόσο Alzheimer, που επηρεάζει περισσότερους από 55 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαυρουδάκης, στην ομιλία του με θέμα: Dementias: pathological mechanisms, impact on mental health, treatments, παρουσίασε τα παθολογικά και γνωστικά χαρακτηριστικά της ασθένειας, επισημαίνοντας ότι η επιδείνωση της μνήμης και των λειτουργιών της σκέψης οδηγεί συνήθως σε σημαντική απώλεια αυτονομίας μέσα σε 3 έως 9 χρόνια από τη διάγνωση. Αναφερόμενος στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης της νόσου Alzheimer, η οποία καταγράφεται στο 50–55% των περιπτώσεων άνοιας, τόνισε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτή συνυπάρχει με αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις, σε ποσοστό έως και 17%.

Η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά ως εισηγήτρια του ΕΛΚ, ανέδειξε την ανάγκη να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα «ηλικιακό όριο ψηφιακής ωριμότητας».

Διαβάστε επίσης:

Μελέτη για τις αξονικές τομογραφίες στην Ε.Ε: Στη χειρότερη θέση η Ελλάδα – Το 15,6% των αξονικών είναι ακατάλληλες!

Θρόμβωση του αίματος: Κάθε έξι δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άνθρωπος – Εκατομμύρια πολίτες κινδυνεύουν χωρίς να το ξέρουν

ΟΕΝΓΕ: «Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο-έκτρωμα για το 13ωρο που ενισχύει τον εργασιακό Μεσαίωνα – Το παράδειγμα του Νοσοκομείου της Κέρκυρας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ατάκες – μήνυμα του Τραμπ στον Νετανιάχου: «Τώρα Μπίμπι μπορείς να είσαι λίγο καλύτερος, δεν έχεις πια πόλεμο» 

GAZA PRISONERS
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η συμφωνία για τη Γάζα εγείρει τρία μεγάλα ερωτήματα

olympiakos-panathinaikos-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επιστολή του Ολυμπιακού προς τον ΕΣΑΚΕ, με την οποία πρότεινε να μη γίνει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο

psyxiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Της έστειλα μήνυμα πως είμαι δίπλα της» – Τι λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που τραυμάτισε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

opekepe_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι πληρωμές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 18:35
trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ατάκες – μήνυμα του Τραμπ στον Νετανιάχου: «Τώρα Μπίμπι μπορείς να είσαι λίγο καλύτερος, δεν έχεις πια πόλεμο» 

GAZA PRISONERS
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η συμφωνία για τη Γάζα εγείρει τρία μεγάλα ερωτήματα

olympiakos-panathinaikos-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επιστολή του Ολυμπιακού προς τον ΕΣΑΚΕ, με την οποία πρότεινε να μη γίνει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο

1 / 3