«Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά»: Το νέο φεστιβάλ που ιδρύεται στην πόλη και αλλάζει ριζικά τον πολιτιστικό της χάρτη

Το νέο φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά» ιδρύεται στην πόλη, αλλάζοντας ριζικά τον πολιτιστικό της χάρτη.

Μια αστική παρέμβαση που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης, για να χαρίσει φωνή σε εκείνα που συχνά έμειναν στη σιωπή. Eπτά τοπόσημα – Επτά δράσεις – Επτά ιστορικές διαδρομές. Επτά μικρές παραβολές, σαν ανθρώπινες χειρονομίες. ΠΥΛΕΣ ΜΝΗΜΗΣ – Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, PORTO LEONE – ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΡΟΥΜΠΑ, GOODBYE, ΑΛΑΝΕΣ, ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι μικρές και μεγάλες γειτονιές, ο αρχαίος Πειραιάς, ο βιομηχανικός Πειραιάς, ο Πειραιάς του έρωτα και της προσφυγιάς, των ψαράδων και των ναυτικών, της θάλασσας, της μπάλας και του ρεμπέτικου, μετατρέπεται από τον Οκτώβριο και για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε ένα σκηνικό τοπίο δράσεων, όπου η τέχνη συνομιλεί πραγματικά, ελεύθερα και ζωντανά, καθημερινά με την κοινωνία.

Site-specific παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις κα performances συνθέτουν ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών ενεργειών που αναδεικνύουν την ιστορική πόλη του Πειραιά ως συλλογικό τόπο μνήμης, αγώνων και δημιουργίας.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

«ΠΥΛΕΣ ΜΝΗΜΗΣ» (24, 25 & 26 Οκτωβρίου 2025)

Τρεις site – specific παραστάσεις μεταμορφώνουν τους αρχαιολογικούς χώρους εντός του σύγχρονου αστικού ιστού του Πειραιά, σε σκηνή ιστορίας, μνήμης και τραγωδίας. Αυτήν ακριβώς την γειτνίαση αρχαίου σπαράγματος και σύγχρονου υλικού, ακολουθούν και οι τρεις παρεμβάσεις σε δραματουργία και σκηνοθεσία Άρη Λάσκου, διδασκαλία Αντιγόνης Αλικάκου και με τη συμμετοχή ερασιτεχνών ηθοποιών από τα εργαστήρια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 – Σκευοθήκη Φίλωνος

Στη Σκευοθήκη του Φίλωνος, εκεί όπου κάποτε φυλάσσονταν τα εξαρτήματα των αρχαίων τριήρεων, οι Πέρσες του Αισχύλου ηχούν μαζί με αποσπάσματα από τον Θουκυδίδη, αλλά και στίχους του Σεφέρη, φτάνοντας στον εκκωφαντικό θόρυβο του βομβαρδισμού του Πειραιά το 1941. Η ναυτική υπεροχή και η συντριβή δίπλα – δίπλα, ο τόπος ως σημείο πολλαπλών αφηγήσεων.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 – Ηετιώνεια Πύλη

*Η δράση θα γίνει στο πάρκο που βρίσκεται δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

Στην Ηετιώνεια Πύλη, κατάλοιπο των άλλοτε πανίσχυρων οχυρών του Θεμιστοκλή, θρηνούν οι Τρωάδες. Άλλοτε κραταιές και ισχυρές, ακριβώς όπως και η Πύλη, θρηνούν τη χαμένη τους πατρίδα, φέρνοντας στον νου τους πολλούς πρόσφυγες που, μετά την καταστροφή της Σμύρνης, έχτισαν παράγκες πάνω από τα συντρίμμια των τειχών και τους τάφους που υπήρχαν στον αρχαιολογικό χώρο. Σε μια διαρκή συνομιλία παρόντος και παρελθόντος, κάθε παράσταση φωτίζει τον χώρο από μέσα, ζωντανεύοντας την ιστορική του μνήμη. Οι θεατές δεν βλέπουν απλώς μια παράσταση· βιώνουν την Ιστορία εκεί όπου πραγματικά συνέβη. Ο μύθος παύει να είναι αφήγηση – γίνεται εμπειρία.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 – Μουνιχία

Στη Μουνιχία, τον λόφο, δηλαδή, όπου το 403 π.Χ. οι Αθηναίοι πολέμησαν για τη δημοκρατία, ανεβαίνει ξανά η Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη. Στίχοι σύγχρονων ποιημάτων και αποσπάσματα της τραγωδίας απηχούν τη φρίκη του πολέμου και τη ματαιότητα της θυσίας του πολίτη. Μετατρέπουν τον τόπο σε βωμό και το κοινό σε συμπορευτή στη σιωπηλή θυσία, εκεί όπου ο μύθος συναντά την πολιτική πράξη.

Σύλληψη, σκηνοθεσία : Άρης Λάσκος

Διδασκαλία : Αντιγόνη Αλικάκου

*Συμμετέχουν ερασιτέχνες ηθοποιοί από τα εργαστήρια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά: Αλικάκου Αντιγόνη, Αυγερινοπούλου Γκέλλυ, Ιωακειμίδου Μαρία, Κολιοπούλου Γεωργία, Κρεμαστιώτη Κατερίνα, Λαγού Αγγελίνα, Μπουζαλάκος Νικόλας, Νικολακοπούλου Μαρία, ΠουλασαχίδουΧρυσή, Τσεμπελή Ελένη, Φραγκουλης Κώστας, Φρέρης Γιώργος

«Η ΚΑΡΔΙΑ KAI H ΘΑΛΑΣΣΑ»

Κάθε αφήγηση γίνεται κύμα, κάθε ιστορία ένας καθρέφτης

30 Οκτωβρίου 2025 – PORTO LEONE

Α. «Η μνήμη της θάλασσας» με τον δημοσιογράφο Γιάννη Κλάδη

Μια μέρα όπου η θάλασσα μιλάει, η μνήμη αναδύεται και η φαντασία απλώνει τα κύματά της στον χώρο. Ο δημοσιογράφος Γιάννης Κλάδης ανοίγει τον διάλογο με όσους ζουν τη θάλασσα καθημερινά, φέρνοντας στην επιφάνεια τις φωνές και τις εμπειρίες των ανθρώπων της. Κάθε αφήγηση γίνεται κύμα, κάθε ιστορία ένας καθρέφτης του απέραντου νερού και της ζωής που διατρέχει την ακτή.

Oμιλητές :

Καίτη Καγιαλή – Ασυρματίστρια – (Μαρκόνισα)

Γιάννης Χαλκιάς – Καραβομαραγκός

Στέλιος Τσαγκαράκης – Κατασκευαστής κουπιών

Νίκος Καλοδούκας, Κώστας Κλιγκόπουλος – Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού

Την παρουσίαση συντονίζει ο δημοσιογράφος, Γιάννης Κλάδης.

Β. «Παλίρροια Φωνής» – Performance του Φίλιππου Τσιτσόπουλου

Στο Porto Leone, ο Φίλιππος Τσιτσόπουλος παρουσιάζει την performance «Παλίρροια Φωνής», μια κατάδυση στον ρυθμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Εμπνευσμένος από την ποίηση της KaeTempest, ο μονόλογος ρέει ασταμάτητα, χωρίς τελείες και ανάσες, μετατρέποντας τη φωνή σε κύμα, τη σιωπή σε μνήμη, και το ποίημα σε τελετή. Η performance είναι μια παλίρροια που αγκαλιάζει την απώλεια, τη σύνδεση και την αντίσταση των παρόντων, ένας ζωντανός χείμαρρος που συνδέει το μέσα με το έξω, το προσωπικό με το συλλογικό.

Η θάλασσα γίνεται φωνή, η φωνή ποίημα, και το ποίημα τελετή. Μια εμπειρία που θυμίζει ότι όλα ρέουν, όλα συνδέονται και όλα επιστρέφουν στο κύμα.

Σύλληψη- Ερμηνεία: Φίλιππος Τσιτσόπουλος

«ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ»

Ένα ενιαίο καλλιτεχνικό εγχείρημα για την Τρούμπα

31 Οκτωβρίου ,1 & 2 Νοεμβρίου & 7,8, 9 Νοεμβρίου 2025 – Sympan Art Space

Μια πράξη καταγραφής, που φέρνει στο φως μνήμες και αφηγήσεις από την Τρούμπα του Πειραιά, και εξελίσσεται σε θεατρική μυθοπλασία εμπνευσμένη από αυτές. Η Ιστορία μετατρέπεται σε ζωντανό υλικό για τη σκηνή, αναδεικνύοντας πώς ο τόπος και οι άνθρωποί του συνεχίζουν να εμπνέουν καλλιτέχνες μέχρι σήμερα.

Α.«ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΑ ΒΟΥΡΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΥΜΠΑ; ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ : ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΟΣ»

Δράση εμπνευσμένη από την Τρούμπα του Πειραιά

31 Οκτωβρίου, 1 & 2 Νοεμβρίου & 7,8 9 Νοεμβρίου 2025

Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα σύγχρονο δωμάτιο, στην περιοχή της Τρούμπας. Ο Μπάμπης Βενετόπουλος κατασκευάζει μια χαρτογραφική προβολή με αρχειακό φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό σχετικό με την Τρούμπα, δημιουργώντας έναν τόπο υποβολής και εμβύθισης για τους θεατές μέσα στον οποίο διεξάγεται η θεατρική περφόρμανς της Ρόζας Προδρόμου. Κείμενα από ιστορικές αφηγήσεις και προσωπικές μαρτυρίες σχετικές με την Τρούμπα και πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στο παρελθόν αλλά και κείμενα δοκιμιακής μορφής που περιστρέφονται γύρω από την έννοια του αγοραίου είτε πρόκειται για Έρωτα είτε για την Αγορά καθ΄ αυτή με τη σύγχρονη μορφή της, δημιουργούν τον καμβά αφήγησης «γεφυρώνοντας» συμβολικά την Τρούμπα με τον Πύργο…

Συντελεστές:

Eπιμέλεια όλου του πρότζεκτ: Δημήτρης Τρίκας

Επιμέλεια κειμένου-δραματουργία: Δημήτρης Τρίκας & Γιώργος Βουδικλάρης

Εικαστικός καλλιτέχνης : Μπάμπης Βενετόπουλος

Ηθοποιός – Περφόρμερ : Ρόζα Προδρόμου

Β.«ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΕΝΔΟΤΕΡΑ»

Μια θεατρική τριλογία για την άγνωστη ιστορία της Τρούμπας

31 Οκτωβρίου ,1 & 2 Νοεμβρίου & 7, 8, 9 Νοεμβρίου 2025 – Sympan Art Space (Αιτωλικού 7, Πειραιάς 185 45)

Η τριλογία «Πειραιάς/Ενδότερα», είναι μια σπουδή τριών πρωτότυπων νεοελληνικών κειμένων, γραμμένων ειδικά για τα NTOKOYMENTA ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, μέσα από τα οποία εξερευνώνται τα έργα και οι ημέρες της περίφημης Πειραϊκής Τρούμπας του προηγούμενου αιώνα. Η παρούσα τριλογία γεννήθηκε από την ανάγκη να ριχτεί φως στα «ενδότερα» του Πειραιά, εκεί όπου το λιμάνι δεν ήταν απλώς πέρασμα αλλά τοπίο ζωής, αγώνα και αθέατης ιστορίας. Η Τρούμπα, χώρος κάποτε στιγματισμένος, γίνεται σκηνή και φωνή — όχι πια ως φόντο σκανδάλων ή παρεξηγήσεων, αλλά ως τόπος μνήμης, επιβίωσης και γυναικείας αυτονομίας. Τα κείμενα υπογράφουν ο Άκης Δήμου, η Γλυκερία Μπασδέκη και ο Πάνος Κούγιας, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία.

Η παρουσίαση θα γίνει για πρώτη φορά στον χώρο «SympanArtSpace», στον Πειραιά, o οποίος στις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργούσε ως οίκος ανοχής. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου επιτρέπει στην παράσταση να «συνομιλήσει» ουσιαστικά με την ιστορία και τη γεωγραφία της Τρούμπας. Σε μια εποχή όπου το έμφυλο ζήτημα επανέρχεται επιτακτικά στο δημόσιο λόγο, η παράσταση αυτή επιχειρεί να σταθεί στο πλάι εκείνων που, μέσα στη βουή του λιμανιού, έστησαν τον μικρό τους κόσμο, όχι μόνο για να αντέξουν, αλλά και για να ονειρευτούν.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 & Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Πάνος Κούγιας – «Να μιλάτε μόνο σε αγνώστους» – Sympan Art Space

Στο δικό του κείμενο «Να μιλάτε μόνο σε αγνώστους», ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Πάνος Κούγιας, παρουσιάζει την ιστορία της Σοφίας, μιας γυναίκας που, σημαδεμένη από τα τραύματα και την κακοποίηση που υπέστη από τον προαγωγό της, οδηγείται στους δρόμους του Πειραιά. Η Σοφία μιλά σε αγνώστους, εκφράζοντας τα πιο βαθιά της συναισθήματα χωρίς φόβο, καθώς μόνο έτσι μπορεί να ελαφρύνει τον πόνο της. Μέσα από την αφήγησή της, ξεδιπλώνεται η ζωή της στα Βούρλα, οι πληγές από το παρελθόν, η μοναξιά και η προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή ψυχικά και σωματικά.

Συντελεστές :

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Παίζουν: Ματίνα Στάμου

Τραγούδι επί σκηνής: Πάνος Κατσιέρης

Σκηνογραφία – videoart: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Ηριάννα Λειβαδίτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Κοσμάς Γκάνιας

Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025 & Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Γλυκερία Μπασδέκη – «Η Χρήσιμη Γωγώ» – Sympan Art Space

Η Γλυκερία Μπασδέκη, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής γραφής, γνωστή για το αιχμηρό, μετα-ποιητικό και συχνά σπαρακτικό της ύφος, παρουσιάζει τη «Χρήσιμη Γωγώ», έναν συγκλονιστικό μονόλογο που ξετυλίγει την πορεία μιας γυναίκας από το Αναμορφωτήριο Θηλέων έως την Τρούμπα. Με χιούμορ, τραγικότητα και ανατριχιαστική ειλικρίνεια, η ηρωίδα εξομολογείται τη διαδρομή της, μετατρέποντας το προσωπικό βίωμα σε συλλογικό σχόλιο για τη θέση της γυναίκας, την υπακοή, την αξιοπρέπεια και την ανάγκη να παραμείνει «χρήσιμη» μέσα σε μια κοινωνία που την περιθωριοποιεί.

Συντελεστές:

Κείμενο : Γλυκερία Μπασδέκη

Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Παίζουν: Ζώγια Σεβαστιανού, Χρόνης Στρίκος

Σκηνογραφία – video art: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Ηριάννα Λειβαδίτη

Sound design: Teo Kougias

Βοηθός σκηνοθέτη: Κοσμάς Γκάνιας

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 & Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Άκης Δήμου – «Κομπάρσα» – Sympan Art Space

Με γραφή υπαινικτική, βαθιά εσωτερική και λεπταίσθητη ειρωνεία, ο Άκης Δήμου παρουσιάζει στην παράσταση «Κομπάρσα», την Ξανθή Πασπάτη, η οποία μας οδηγεί στο μικρό δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην Τρούμπα το 1964, όπου προετοιμάζεται για τη δουλειά της. Καθώς βάφεται, χτενίζεται και ντύνεται μπροστά στον καθρέφτη, ξεδιπλώνει τον δικό της κόσμο: τις επαφές με πελάτες, τις αναμνήσεις της από ταινίες και καμπαρέ, αλλά και τις καθημερινές μικρές και μεγάλες περιπέτειες της ζωής στην Τρούμπα. Με αιχμηρό χιούμορ και αμεσότητα, η Ξανθή σχολιάζει τους ανθρώπους γύρω της, το επάγγελμά της, αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής, δημιουργώντας ένα πλούσιο, ζωντανό πορτρέτο μιας γυναίκας που ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική της ζωή και τη δημόσια σκηνή.

Συντελεστές

Κείμενο : Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Παίζουν: Μέγκυ Σούλι

Σκηνογραφία – videο art: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Ηριάννα Λειβαδίτη

Sound design: Teo Kougias

Βοηθός σκηνοθέτη: Κοσμάς Γκάνιας

*Σημείωση : Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

«ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ»

Δρώμενο στην ιστορική προβλήτα του λιμανιού του Πειραιά – Αγ. Νικόλαος – Πειραιάς

Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025

Ένα δρώμενο στην ιστορική προβλήτα του Λιμανιού του Πειραιά, στο σημείο αναχώρησης και αποχαιρετισμού για τους Έλληνες μετανάστες που έφυγαν από τον Πειραιά για την Αμερική, την Αυστραλία και άλλες χώρες, κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης,

Συμμετέχουν: Ανδρέας Κολίσογλου, Βασιλική Δρίβα και οι Δημήτρης Αγγελής (σε συνεργασία με τον Κύκλο Ποιητών όπου μεταξύ άλλων έχουν δηλώσει συμμετοχή οι Παναγιώτης Βούζης, Βερονίκη Δαλακούρα, Μαρία Κουλούρη, Χάρης Μελιτάς, Κωνσταντίνος Μπούρας, Άννα Πετροπούλου, Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Σταύρος Σταυρόπουλος, Λίνα Φυτιλή κ.α ) , η Αντιγόνη Αλικάκου ,η Γκέλυ Αυγερινοπούλου , ο Νικόλας Μπουζαλάκος ,η Χρυσούλα Πουλασχίδου ,η Καίτη Κοκκινάκη , Η Ελέμη Τσεμπελή ,η Μαρία Ιωακειμίδου , η Μαρία Νικολακοπούλου , ο Κώστας Φραγκούλης ,η Κατερίνα Κρεμαστιώτη , η Αδαμαντία Ψαλιδάκου με την ομάδα της ( Τρυφεροί – από-χαιρετισμοί ) , ο Τάσος Βασιλείου ( Μαύρα μου χελιδόνια: τα πουλιά της αποδημίας που έχουν αγαπηθεί και τραγουδηθεί από το λαό – Άσπρα μου περιστέρια, τα πουλιά σύμβολα της ειρήνης και των μαντάτων, οι αγγελιαφόροι…σε ένα υπέροχο δημοτικό τραγούδι αποχωρισμού και αποχαιρετισμού ) , η Μαρίνα Ράμμου , ο Δημήτρης Λιόλιος , ο Σταμάτης Μπερής , ο Δημήτρης Πολυκανδριώτης ,με λαικά τραγούδια χωρισμού και αποχαιρετισμού κ.α.

Φωτογραφικές αποτυπώσεις-πορτραίτα, Θωμάς Δασκαλάκης.

Στο δρώμενο συμβάλλουν επίσης, ο συγγραφέας – μελετητής της ιστορίας του Πειραιά Στέφανος Μίλεσης , ο οποίος θα παρουσιάσει την ιστορία του συγκεκριμένου χώρου και ο ποιητής Πάνος Κυπαρίσσης, που επιμελήθηκε ανθολογία ποιημάτων μετανάστευσης.

Αποχαιρετισμοί ,στο σημείο του λιμανιού , εκεί που ο κόσμος αποχαιρετούσε τους ανθρώπους που έφευγαν για το εξωτερικό .

Φωτογραφικά αναμνηστικά στιγμιότυπα και πορτραίτα αποχαιρετισμών. Ποίηση ολονύχτια. Ανθρώπινη συμμετοχική δράση στην οποία το κοινό καλείται να μοιραστεί και να αξιολογήσει τους δικούς του προσωπικούς αποχαιρετισμούς .

Μιά συναισθηματική εμπειρία που συνδέεται με την αναχώρηση ή τον χωρισμό.

Το λιμάνι του Πειραιά είναι τόπος συναισθηματικής συμμετοχής και μας προσφέρει ένα μοναδικό σημείο αποχαιρετισμού , ιστορικής και συμβολικής σημασίας ,το μπαλκόνι του αποχαιρετισμού .

ΘΑΛΑΣΣΑ – Έκθεση στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά του Θανάση Μακρή

4 – 7 Νοεμβρίου 2025 – Ακτή Θεμιστοκλέους

Παρουσίαση και ξενάγηση στις συλλογές του Ναυτικού Μουσείου Πειραιά

Εκθεση με τίτλο «Θάλασσα» του ζωγράφου Θανάση Μακρή .

Σκίτσα , λαδοπαστέλ που παρουσιάζονται για πρώτη φορά .

Σχόλιάζει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης και ο Θανάσης Νιάρχος την Τρίτη 4 Νοεμβρίου με θέμα Η ψυχή της θάλασσας .

Ώρες λειτουργίας : 10.00 – 2.00

«ΟΙ ΑΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – 11 – 16 Νοεμβρίου 2025

Αγ. Ανάργυροι – Παλιά Κοκκινιά / Βοτσαλάκια / Πάρκο Δηλαβέρη / Πλατεία Καμινίων / Πλατεία Πηγάδας /Πλατεία Κοραή

Στις αλάνες του Πειραιά, εκεί όπου αντηχούσαν φωνές παιδιών και το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής, ξαναζωντανεύει το πνεύμα της γειτονιάς και της άμιλλας. Συγγραφείς και ηθοποιοί, μοιράζονται ιστορίες και ξυπνούν μνήμες. Στις αλάνες, στις αλάνες που γεννιέται η χαρά, εκεί δημιουργούμε ξανά χώρους επικοινωνίας και αληθινής επαφής.

Επιμέλεια – Σκηνοθεσία : Σταύρος Καραγιάννης

«ΠΛΑΝ-ΩΔΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Ένας Πλανόδιος Περίπατος

8 (4+4) ξεχωριστές μουσικές πράξεις από αυθεντικούς πλανόδιους μουσικούς σε έναν πλανόδιο περίπατο.

21, 22 & 23 Νοεμβρίου 2025

Συμμετέχουν οι πλανόδιοι μουσικοί :

Kώστας Άγας, Bobby Damore, Iωάννα Στουρνάρα, Λίνα Ζηνά, Κώστας Λαμπρίδης – Mανώλης Δελώτης, Τζίνα Σοφαδίτη, Γιάννης Θεοδωράκης – Κυριάκος Πάτρας, Σπύρος Σιμεγιάτος,

Λίγα λόγια για τους πλανόδιους μουσικούς :

Kώστας Άγας : Ο Κώστας Άγας είναι, όπως λέει ο ίδιος, «αυτοδίδακτος μπουζουξής, ερασιτέχνης/εκτός κυκλώματος τραγουδοποιός με δισκογραφία εννέα (9) δίσκων». Θα παρουσιάσει δικά του κυρίως τραγούδια σε λαϊκούς ρυθμούς.

Bobby Damore : O Bobby Damore είναι ένας ρεμπέτης από το Τέξας. Και Έλληνας και Αμερικάνος, γεννημένος στο Ohio και μεγαλωμένος στο Texas, ανακάλυψε το κάρμα του στο ρεμπέτικο. Ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια παίζοντας μουσική στο δρόμο.

Iωάννα Στουρνάρα : Η Ιωάννα, είναι μια ρεμπέτισσα της εποχής της. Βγαίνει, παίζει μόνη με το μπουζούκι της, κι αν την πετύχεις στον δρόμο, δεν θα είναι σε κάποιο από τα συνηθισμένα σημεία που κάθονται οι πλανόδιοι. Θα βρίσκεται μάλλον σε κάποιο στενό, σε κάποια πιο κρυφή γωνιά. Η αύρα της όμως και η φωνή της, κάνουν τους περαστικούς όχι μόνο να σταματούν, αλλά και να της πιάνουν κουβέντα.

Λίνα Ζηνά : Η Λίνα Ζηνά είναι τραγουδοποιός, συνθέτει μουσική για θέατρο, τραγουδάει, διδάσκει τραγούδι και παίζει μουσική στον δρόμο. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει την πρώτη της δισκογραφική δουλειά που υπογράφει την μουσική και τους στίχους. Ο Πειραιάς είναι ένα από τα μέρη που συχνά παίζει μουσική, ίσως την βρείτε κάποιο μεσημέρι να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα στον πεζόδρομο της Σωτήρως.Κώστας Λαμπρίδης – Mανώλης Δελώτης : Ο Κώστας και ο Μανώλης με τις κιθάρες και τις φωνές τους κινούνται συνήθως σε πιο έντεχνους και ροκ ρυθμούς, αλλά δεν

περιορίζονται εκεί. Με χάρη και ευκολία μεταπηδούν από το ένα είδος στο άλλο, ακόμη και την ίδια βραδιά· το να κάτσεις να τους ακούσεις, είναι ένα ζωντανό παιχνίδι. Έτσι, δεν βγαίνουν στους δρόμους μόνο μίας περιοχής, ανά διαστήματα αλλάζουν, ωστόσο, μάλλον θα τους έχετε πετύχει και κάπου στον Πειραιά.

Τζίνα Σοφαδίτη : Τη Τζίνα σίγουρα θα την αναγνωρίσετε αμέσως από τους δρόμους του Πειραιά. Eίναι αδύνατο να μην προσέξεις τη φωνή της και την εντυπωσιακή της παρουσία. Η βεντάλια του ρεπερτορίου της είναι μεγάλη, από pop σε λαϊκά, και τα ερμηνεύει, ενώ μεταμορφώνει τον δρόμο σε σκηνή, κάτι που έχει κατακτήσει και από τη θεατρική της εκπαίδευση. Τη συνοδεύει με την κιθάρα και τη χαρακτηριστική φωνή του, ο Στέφανος Μαζαράκης.

Γιάννης Θεοδωράκης – Κυριάκος Πάτρας: Ο Γιάννης έπειτα από 23 διδασκαλίας σε σχολεία, άρχισε να ασκεί στον δρόμο ένα άλλο λειτούργημα, την άλλη του αγάπη, το μπουζούκι. Όπως ο ίδιος είπε, κουράστηκε να στέκει μπροστά και να διδάσκει μιλώντας. Τώρα, στέκει πίσω από το μπουζούκι και αφήνει εκείνο να μιλήσει. Ο Κυριάκος, ασχολείται με τη μουσική από τα 14 του, παράλληλα με το παπουτσάδικο, ενώ πια έχει γράψει και δικά του τραγούδια.

Σπύρος Σιμεγιάτος : Ο μουσικός Σπύρος Σιμεγιάτος, έχει επιλέξει να ζει παίζοντας μουσική στον δρόμο, χειμώνα καλοκαίρι, εδώ και πολλά χρόνια. Πολλές φορές κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες – όχι μόνο καιρικές… Έχει κατασκευάσει μόνος του ένα ελαφρύ πιάνο, ειδικά για μουσικούς του δρόμου, από το οποίο και θ’ ακούσουμε ρεμπέτικα τραγούδια από τον μεσοπόλεμο και έπειτα, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος θα κάνει μικρές αφηγήσεις με αφορμή στίχους. Θα τον συνοδεύει με τη φωνή της η Πειραιώτισσα Δώρα Ζορμπά.

