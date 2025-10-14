Αυτό είναι το πιο ισχυρό διαβατήριο στον κόσμο – «Ξεκλειδώνει» 193 χώρες

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο παρουσιάζει η κατάταξη της Henley & Partners, αξιολογώντας τον αριθμό χωρών όπου οι κάτοχοί τους μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα. Η κατάταξη ανανεώνεται μία φορά τον μήνα.

Στην κορυφή βρίσκεται το διαβατήριο Σιγκαπούρης, ξεκλειδώνοντας 193 χώρες. Στην δεύτερη θέση είναι η Νότια Κορέα με 190 χώρες και στην τρίτη η Ιαπωνία με 189 χώρες. Την τέταρτη θέση μοιράζονται η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία και η Ελβετία με 188 χώρες. Την πεντάδα συμπληρώνουν Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία και Ολλανδία με 187 χώρες.

Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση μία ανάσα από την πεντάδα, με το διαβατήριο της να εξασφαλίζει πρόσβαση 186 χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται εκτός δεκάδας και συγκεκριμένα στη 12η θέση στην κατάταξη.

