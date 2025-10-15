Εκπαιδευτικά Προγράμματα Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» σας προσκαλεί σε μία νέα εμπειρία μάθησης μέσα από μία σειρά καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικά σχεδιασμένων για παιδιά ηλικίας 3-5 ετών,για παιδιά 5-8 ετών και για παιδιά 9-12 ετών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν δημιουργηθεί με εμπειρία από το εξειδικευμένο Τμήμα Μουσειοπαιδαγωγών του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, προσφέροντας μία μοναδική ευκαιρία μάθησης και δημιουργίας. Μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες, παιχνίδια και δημιουργικές εμπειρίες τα παιδιά «ταξιδεύουν» στον κόσμο της γνώσης, της ιστορίας και της φαντασίας.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-5 ετών, μαζί με τους γονείς τους, κάθε Σάββατο

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 | Παίζοντας με τις αισθήσεις

Γεύση, όσφρηση, αφή, όραση κι ακοή. Τίποτα δεν μπορεί να φτάσει στον νου, αν δεν περάσει πρώτα από τις αισθήσεις! Μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε εικόνες, ήχους, μυρωδιές, γεύσεις και αγγίγματα. Τις αναγνωρίζουμε και τις ανακαλύπτουμε μία-μία και τις πέντε, παίζοντας!

Ώρα: 12:00 & Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Αλεύρι, ζάχαρη, κανέλα… τα κουλουράκια είναι τρέλα!

Πριν από πολλά-πολλά χρόνια, το παιχνιδιάρικο σιτάρι ξεκίνησε ένα μαγευτικό ταξίδι από το χωράφι στην κουζίνα της γιαγιάς! Εκεί, γνώρισε την ακαταμάχητη ζάχαρη αλλά και τη γοητευτική κανέλα… Μεταξύ τους γεννήθηκε μία γλυκιά φιλία που κρατάει γερά μέχρι τις μέρες μας… Εκεί, δημιουργήθηκαν, για πρώτη φορά, παραδοσιακά κουλουράκια, πλασμένα από μικρά χεράκια, πασπαλισμένα με έμπνευση, αγάπη και νοστιμάδα! Θα τα δοκιμάσετε;

Ώρα: 12:00 & Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 | «Το λιοντάρι και ο ποντικός»

Ο δυνατός και ο αδύναμος, ο μεγάλος και ο μικρός. Δύο ήρωες τόσο διαφορετικοί συναντιούνται σε έναν μύθο του Αισώπου και μας δείχνουν πόσο χρειάζεται ο ένας τον άλλο! Πώς κατάφερε ένας μικρούλης ποντικός να σώσει το δυνατό λιοντάρι; Ακριβώς έτσι κι εμείς, πότε μικροί και πότε μεγάλοι, ανακαλύπτουμε τη «δύναμή» μας μέσα από παιχνίδια έκφρασης και ρόλων.

Ώρα: 12:00 & Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Ψάχνοντας το μυστικό της… Αθανασίας

Ποια είναι η Αθανασία Μηλ… Αρέση και γιατί μας προσκαλεί στο σπιτικό της; Τι κοινό μπορεί να έχουν η Χιονάτη και ο Νεύτωνας, η Αθηνά, η Ήρα και η Αφροδίτη με τον Γουλιέλμο Τέλλο; Γνωστές και άγνωστες ιστορίες έρχονται στην επιφάνεια σε μία συναρπαστική συνάντηση, γεμάτη αποκαλύψεις, εκπλήξεις και παιχνίδια.

Ώρα: 12:00 & Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 | Φεγγαράκι μου λαμπρό…

…θα’ ρθω τώρα να σε βρω, να σε δω από κοντά, να μου μάθεις μυστικά!». Ένα μαγικό ταξίδι στη Σελήνη για μικρούς και μεγάλους αστροναύτες! Μια περιπέτεια ανάμεσα σε κρατήρες, φεγγαρόσκονη, κομήτες και πεφταστέρια! Ένα μικρό βήμα για το παιδί, ένα μεγάλο για την παιδικότητα!

Ώρα: 12:00 & Διάρκεια: 70 λεπτά

2. Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας 5-8 ετών

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 | Πώς να φτιάξεις ένα μαγικό φίλτρο!

Μία βόλτα σε ένα δάσος… κάποιες παράξενες συναντήσεις… μία συνωμοσία… ένα φίλτρο που περιμένει να φτιαχτεί. Γιατί, όμως, λείπει το τελευταίο συστατικό της συνταγής; Και ποιος κρύβεται πίσω από αυτό; Ελάτε να λύσουμε το μυστήριο και να μάθουμε τα μυστικά των μαγικών φίλτρων και των μάγων του παρελθόντος.

Ώρα: 16:00 & Διάρκεια: 90 λεπτά

3. Οικογενειακό Πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών, κάθε Κυριακή

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | Υπάρχει σε όλα λύση; Το μυστήριο των χαμένων αριθμών…

Ο Ευκλείδης ένας δεκάχρονος μαθητής, που του αρέσουν τα μαθηματικά και η φιλοσοφία, την ημέρα των γενεθλίων του δέχεται ένα περίεργο «δώρο», που θα τον οδηγήσει σ’ ένα μυστήριο γεμάτο «προβλήματα» και «γρίφους», που ζητούν λύσεις! Ένα θαυμαστό «Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών Μαθηματικών», της μουσικής, της αστρονομίας και της φιλοσοφίας τον περιμένει, με συνταξιδιώτες όλους εσάς!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός της έκθεσης «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών», που παρουσιάζεται στον «Ελληνικό Κόσμο».

Ώρα:16:00 & Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 | Εξερευνώντας το μαγικό σύμπαν της Γιαγιόι Κουσάμα

Ταξιδεύουμε στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου για να γνωρίσουμε την τέχνη της πιο αναγνωρίσιμης «γιαγιάς» των εικαστικών τεχνών. Μία διαδρομή ανάμεσα σε κουκίδες και χρώματα, θα μας εμπνεύσει και θα μας οδηγήσει στις δικές μας δημιουργίες!

Ώρα:16:00 & Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 | Αλλόκοτα, τρομακτικά, μοναδικά… είναι τέρατα και είναι μυθικά!

Μπορείτε να φανταστείτε ένα πλάσμα με κεφάλι λιονταριού, σώμα κατσίκας και ουρά δράκου; Κι όμως υπήρχε! Μα πού αλλού; Στην ελληνική μυθολογία! Αυτό το μυθικό τέρας και άλλα πολλά, που βάζουν τους ήρωες μας σε περιπέτειες, θα ανακαλύψουμε μαζί στον Ελληνικό Κόσμο!

Ώρα:16:00 & Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 | Μια μέρα στην αρχαία Αίγυπτο

Τι θα λέγατε να τρυπώσουμε σε μία πυραμίδα, να αποκρυπτογραφήσουμε ιερογλυφικά, να διαβάσουμε παπύρους, να συναντήσουμε μερικούς από τους διασημότερους Φαραώ, τις μούμιες και τα μυστικά τους; Ένα ταξίδι στη χώρα του Νείλου για να γνωρίσουμε έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου μας περιμένει, με συνταξιδιώτες όλους εσάς!

Μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εντός της έκθεσης «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών», που παρουσιάζεται στον «Ελληνικό Κόσμο».

Ώρα: 16:00 & Διάρκεια: 90 λεπτά