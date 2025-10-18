search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 09:02
ΕΛΛΑΔΑ

18.10.2025 07:53

Μενίδι: Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα – Οδηγός Ι.Χ. «καρφώθηκε» σε δέντρο

18.10.2025 07:53
φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο Μενίδι, όταν οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Πάρνηθος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του οχήματος που κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διενεργεί έρευνες για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

