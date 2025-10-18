Σύγκρουση Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες σήμερα στη Ντόχα

Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν θα έχουν ειρηνευτικές συνομιλίες σήμερα στην Ντόχα, δήλωσε εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να δοθεί τέλος στις διασυνοριακές τους συγκρούσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

“Όπως δεσμευτήκαμε, διαπραγματεύσεις με την πακιστανική πλευρά θα διεξαχθούν σήμερα στην Ντόχα”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ.

Υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από το Αφγανιστάν, υπό τον υπουργό Άμυνας των Ταλιμπάν μουλά Μουχάμαντ Γιακούμπ, αναχώρησε για την Ντόχα, πρόσθεσε.

Διαπραγματεύσεις στο Κατάρ

Ύστερα από ρήξη της εκεχειρίας τους, αξιωματούχοι και των δύο χωρών μεταβαίνουν σήμερα στο Κατάρ για διαπραγματεύσεις, με την ελπίδα να δοθεί τέλος στις διασυνοριακές συγκρούσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Κατά την ανακοίνωση της εκεχειρίας την Τετάρτη, στις 16:00 ώρα Ελλάδος, το Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι αναμένεται να διαρκέσει 48 ώρες, αλλά το Αφγανιστάν έκρινε ότι θα είναι σε ισχύ ως την παραβίασή της από την αντίπαλη πλευρά.

Χθες, Παρασκευή, το βράδυ η Καμπούλ κατηγόρησε το γειτονικό της Πακιστάν ότι έσπασε την εκεχειρία, ύστερα από πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 αμάχους στην επαρχία Πακτίκα, στο ανατολικό Αφγανιστάν. Πακιστανικές πηγές των δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσαν «αεροπορικά πλήγματα ακριβείας στο αφγανικό έδαφος».

Σήμερα το πρωί οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι αποστέλλουν αντιπροσωπείες τους στο Κατάρ για συνομιλίες.

Το Πακιστάν θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, ο υποστράτηγος Ασίμ Μάλικ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Από αφγανικής πλευράς όπως ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο των αρχών των Ταλιμπάν καθ’οδόν βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας Μοχάμεντ Γιακούμπ.

«Επαναλαμβάνουμε ότι το Αφγανιστάν πιστεύει σε μια ειρηνική λύση και στην περιφερειακή ασφάλεια, αλλά όλα έγιναν λόγω της επίθεσης του Πακιστάν», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, σημειώνοντας ότι θεωρεί τις ενέργειες αυτές «προκλήσεις και απόπειρα παράτασης του πολέμου».

Η Καμπούλ «επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει», συνέχισε ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, «αλλά από σεβασμό στην ομάδα των διαπραγματευτών», οι αφγανικές δυνάμεις πρέπει «να απέχουν από κάθε νέα ενέργεια».

Αναζωπύρωση των επιθέσεων

Η κατάπαυση του πυρός κράτησε για δύο μέρες, ξαναφέρνοντας ηρεμία στις μεθοριακές περιοχές και στην Καμπούλ, ύστερα από μια ασυνήθιστης έντασης έκρηξη της βίας. Οι συγκρούσεις στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, μαχητές, αλλά και αμάχους, ιδίως την Τετάρτη.

Η στρατιωτική αυτή κλιμάκωση εντάσσεται στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων διμερών εντάσεων, οι οποίες τροφοδοτούνται από ζητήματα ασφαλείας. Το Ισλαμαμπάντ, αντιμέτωπο με αναζωπύρωση των επιθέσεων κατά των δυνάμεών του ασφαλείας, έχει κατηγορήσει επανειλημμένως το γειτονικό του Αφγανιστάν ότι «παρέχει καταφύγιο» σε «τρομοκρατικές» οργανώσεις, πράγμα το οποίο διαψεύδει η Καμπούλ.

Την Πέμπτη, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ έκρινε ότι η μπάλα βρίσκεται στην πλευρά των αρχών της Καμπούλ για μια βιώσιμη εκεχειρία, καταγγέλλοντας άλλη μια φορά ότι «τρομοκράτες επιχειρούν από την αφγανική πλευρά των συνόρων υπό καθεστώς ατιμωρησίας».

«Το Πακιστάν περιμένει συγκεκριμένες και επαληθεύσιμες ενέργειες από το καθεστώς των Ταλιμπάν κατά των τρομοκρατικών αυτών στοιχείων», υπογράμμισε ο Σάφκατ Άλι Χαν, ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου, βεβαιώνοντας αναφερόμενος στην εκεχειρία ότι «προσπαθεί να εργαστεί μέσω της διπλωματικής οδού για να την καταστήσει βιώσιμη».

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα ύστερα από εκρήξεις στην αφγανική πρωτεύουσα που οι αρχές των Ταλιμπάν απέδωσαν στο γειτονικό Πακιστάν. Σε αντίποινα, αυτές ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο επιχειρήσεις στα σύνορα, στις οποίες το Ισλαμαμπάντ δεσμεύτηκε να δώσει «σθεναρή» απάντηση.

Η αποστολή του ΟΗΕ αρωγής στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι καταμέτρησε 37 αμάχους που έχασαν τη ζωή τους και 425 τραυματίες στην αφγανική πλευρά των συνόρων σε μερικές ημέρες.

