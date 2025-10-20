Έρχονται!! Οι βραδιές VRANARAMA

Η Κατερίνα Βρανά επιστρέφει πιο λαμπερή, πιο γκλάμουρους και πιο φάμπιουλους από ποτέ!

Από τις 6 Νοεμβρίου, η γυναίκα που έβαλε τη λέξη «glitter» στο stand-up comedy (και στο outfit της, και στο πρόγραμμα, και παντού γενικά), καταλαμβάνει το Shamone club στο Γκάζι για να παρουσιάσει τις βραδιές κωμωδίας VRANARAMA!

Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, το Shamone μεταμορφώνεται σε έναν ναό του γέλιου, του κεφιού και της υπερβολής. Γιατί, ας το παραδεχτούμε, λίγη υπερβολή ποτέ δεν έβλαψε κανέναν — εκτός ίσως από το eyeliner της Κατερίνας μετά την πρώτη ώρα παράστασης.

Στις VRANARAMA comedy nights, η Κατερίνα Βρανά δεν είναι ποτέ μόνη! Μαζί της, κάθε βράδυ διαφορετικοί καλεσμένοι κωμικοί, απρόοπτα, πάρτι vibes και εκπλήξεις που θα σας αποζημιώσουν στο έπακρο.

Προετοιμαστείτε για 10 εβδομάδες, 25 παραστάσεις, και μια τεράστια αφορμή να γελάσετε μέχρι δακρύων — και να ανεβάσετε story με glitter φίλτρο, γιατί… Shamone, darling!

Έναρξη: 6 Νοεμβρίου 2025

6 Νοεμβρίου 2025 έως 10 Ιανουαρίου 2026

Πότε: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 (Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:20)

Πού: Shamone club, Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι

Διάρκεια:100΄ με διάλειμμα

Καλεσμένοι: Μέσα στο λινκ της προπώλησης θα βλέπετε ποιοι θα είναι

Προπώληση: Κανονικό 15€, ΑμεΑ 12€ ΕΔΩ https://t.ly/0mkyl

Εισιτήρια στην πόρτα: Κανονικό 18€

Φωτογραφία: Θοδωρής Βρανάς

Γραφιστικά αφίσας: Γιάννης Ρούσσος

﻿

Τρέξτε να προλάβετε!

(Η Κατερίνα δεν τρέχει ποτέ, αλλά εσείς καλύτερα να το κάνετε)