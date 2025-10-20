Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Στα ΑΤΜ την Παρασκευή οι πρώτοι δικαιούχοι – Πριν την 28η Οκτωβρίου όλες οι πληρωμές (video)

Λίγες μέρες νωρίτερα θα πιστωθούν αυτόν τον μήνα στα ΑΤΜ οι κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου μεταφέρει τις πληρωμές όλων των Ταμείων.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ενώ την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών.

Αυτό σημαίνει ότι για την πρώτη κατηγορία δικαιούχων, τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ τρεις ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή (24/10) μετά τις 17:00 το απόγευμα, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Οι δικαιούχοι από τα τέως ταμεία μισθωτών, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας (27/10).

Οι μη μισθωτοί

Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που ανήκουν στους μη μισθωτούς θα λάβουν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

e-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί, συνταξιούχοι μετά την 1.1.2017)

Επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα

Οι μισθωτοί

Περίπου 1,7 εκατομμύριο μισθωτοί συνταξιούχοι θα πληρωθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Δημόσιο

Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Πυροσβεστικό Σώμα (προσωρινές συντάξεις)

ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ – ΗΣΑΠ

ΔΕΗ

ΟΤΕ

Επικουρικές συντάξεις Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

