search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 09:20
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 07:45

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Στα ΑΤΜ την Παρασκευή οι πρώτοι δικαιούχοι – Πριν την 28η Οκτωβρίου όλες οι πληρωμές (video)

20.10.2025 07:45
syntaxeis_new

Λίγες μέρες νωρίτερα θα πιστωθούν αυτόν τον μήνα στα ΑΤΜ οι κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου μεταφέρει τις πληρωμές όλων των Ταμείων.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ενώ την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών.

Αυτό σημαίνει ότι για την πρώτη κατηγορία δικαιούχων, τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ τρεις ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή (24/10) μετά τις 17:00 το απόγευμα, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Οι δικαιούχοι από τα τέως ταμεία μισθωτών, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας (27/10).

Οι μη μισθωτοί

Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που ανήκουν στους μη μισθωτούς θα λάβουν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

  • ΟΑΕΕ
  • ΟΓΑ
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)
  • e-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί, συνταξιούχοι μετά την 1.1.2017)
  • Επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα

Οι μισθωτοί

Περίπου 1,7 εκατομμύριο μισθωτοί συνταξιούχοι θα πληρωθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

  • ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Δημόσιο
  • Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Πυροσβεστικό Σώμα (προσωρινές συντάξεις)
  • ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ – ΗΣΑΠ
  • ΔΕΗ
  • ΟΤΕ
  • Επικουρικές συντάξεις Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

ΕΝΦΙΑ 2026: Μειώσεις και εκπτώσεις για κύρια κατοικία μικρών οικισμών και ευάλωτα νοικοκυριά

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

Στα ευρω-τάρταρα η αγοραστική δύναμη – Παραμένει η δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
italy_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νεκρός οδηγός τουριστικού λεωφορείου από επίθεση χούλιγκαν (Photos)

melina-nikolaidi-new
LIFESTYLE

Μελίνα Νικολαΐδη: Η κόρη της Δέσποινας Βανδή τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου (Video)

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

ktel-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Απελευθέρωση» της αγοράς των ΚΤΕΛ με… αστερίσκους και ερωτήματα – Σοβαρός κίνδυνος για επιβάτες και οδηγούς

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 09:20
italy_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νεκρός οδηγός τουριστικού λεωφορείου από επίθεση χούλιγκαν (Photos)

melina-nikolaidi-new
LIFESTYLE

Μελίνα Νικολαΐδη: Η κόρη της Δέσποινας Βανδή τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου (Video)

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

1 / 3