ΕΝΦΙΑ 2026: Μειώσεις και εκπτώσεις για κύρια κατοικία μικρών οικισμών και ευάλωτα νοικοκυριά

Από το 2026, το φορολογικό τοπίο για τα ακίνητα αλλάζει σημαντικά, με νέες μειώσεις και εξαιρέσεις στον ΕΝΦΙΑ που αναμένεται να ωφελήσουν κυρίως μόνιμους κατοίκους μικρών οικισμών, ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει την πρώτη τους κατοικία και νοικοκυριά με πολύ χαμηλό εισόδημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ελαφρύνσεις θα ξεπερνούν το 50% του φόρου που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία.

Κεντρική καινοτομία αποτελεί η μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους οικισμών έως 1.500 κατοίκους, με εξαίρεση ορισμένους οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής. Η έκπτωση αφορά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας – πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία – και ισχύει μόνο εφόσον η συνολική αξία της πλήρους κυριότητας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Κάτοχοι επιπλέον ακινήτων ή κύριας κατοικίας υψηλότερης αξίας δεν επωφελούνται από την έκπτωση. Το μέτρο καλύπτει περίπου 12.720 οικισμούς σε όλη τη χώρα και αφορά περισσότερους από 1 εκατομμύριο μόνιμους κατοίκους.

Επιπλέον, περίπου 400.000 ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει την πρώτη τους κατοικία θα λάβουν πρόσθετη έκπτωση έως και 20% στον φόρο, ενώ τα νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα συνεχίσουν να δικαιούνται ειδικές εκπτώσεις, που σε αρκετές περιπτώσεις φθάνουν σε πλήρη απαλλαγή. Συνολικά, περίπου 900.000 φορολογούμενοι θα έχουν μείωση έως 50% ή πλήρη απαλλαγή, σύμφωνα με τα τρέχοντα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Αντίθετα, αυξημένη φορολογική επιβάρυνση αναμένεται για όσους απέκτησαν φέτος ή θα αποκτήσουν μέχρι το τέλος του έτους ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα μέσω αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, καθώς και για όσους νομιμοποίησαν αυθαίρετες κατασκευές. Οι νέες καταχωρήσεις εντάσσονται στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα πολλοί να δουν αυξημένο λογαριασμό ή να πληρώσουν φόρο για πρώτη φορά.

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 εκτιμάται στα 2,3 δισ. ευρώ και θα κοινοποιηθεί σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Η εξόφληση θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση και το σχετικό χρονοδιάγραμμα να ανακοινώνονται με τα ειδοποιητήρια στις αρχές Μαρτίου.

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να σημειώσουν ότι έχουν περιθώριο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026 για τυχόν διορθώσεις στο Ε9, προσθέτοντας, τροποποιώντας ή διαγράφοντας στοιχεία ακινήτων. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να αποτρέψουν υπερβολική φορολόγηση.

Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τις αλλαγές, οι εκπτώσεις στοχεύουν στην ανακούφιση μόνιμων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν έσοδα από μεγαλύτερες και αστικές περιουσίες. Η ακριβής εφαρμογή απαιτεί προσεκτική εκτίμηση των αξιών των ακινήτων, σαφή κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της κύριας κατοικίας και αποτελεσματική ενημέρωση των φορολογουμένων.

Συμπερασματικά, το νέο πλαίσιο ΕΝΦΙΑ 2026 εισάγει σημαντικά εργαλεία για ευάλωτες και γεωγραφικά απομονωμένες ομάδες, ενθαρρύνει την ασφάλιση της πρώτης κατοικίας και αυστηροποιεί τη συμπερίληψη νέων αποκτήσεων στη φορολογική βάση. Η τελική εικόνα για κάθε φορολογούμενο θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των κριτηρίων, τις διορθώσεις στο Ε9 και την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

