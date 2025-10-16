Κυβέρνηση: Μαύρα μαντάτα από τις δημοσκοπήσεις

Ο αριθμός δεκαπέντε, που ισούται με την ποσοστιαία δημοσκοπική επίδοση των κομμάτων που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, στοιχειώνει το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τα γαλάζια στελέχη αντιλαμβάνονται ότι πολύ λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν ακόμα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις διαρροές προς τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Όπως λένε μάλιστα, εάν σε αυτό το ποσοστό έρθει και προστεθεί και ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα και οι ελπίδες για επανάκαμψη του κυβερνώντος κόμματος σε ποσοστά νίκης θα εξαφανιστούν.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ξεκινήσει και πάλι συζητήσεις από διάφορα κέντρα πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει αυτό το θέμα κάθε φορά που έχει ερωτηθεί, πολλοί υποστηρίζουν ότι θα φτάσει η ώρα που θα αναγκαστεί να ενδώσει σε ένα τέτοιο σενάριο.

Διαφθορά και συγκάλυψη

Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου να βρίσκεται κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% – ποσοστό που δίνει μπόνους 20 εδρών – θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει άλλη λύση.

Και αυτό επειδή, παράλληλα με τα ποσοστά των κομμάτων, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά η κυβέρνηση εμφανίζεται να πατώνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό των Παραπολιτικών 90,1 οι 9 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν πως η διαφθορά έχει αυξηθεί (67,4%) ή είναι στα ίδια επίπεδα (23,2%) τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνησης Ν.Δ.

Ακόμη… χειρότερα για το κυβερνών κόμμα, είναι τα ποσοστά στο ερώτημα τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση με τις υποθέσεις διαφθοράς. Οι 3 στους 4 (73,8% για την ακρίβεια) λέει ότι προσπαθεί ή μάλλον προσπαθεί να τη συγκαλύψει. Σίγουροι δε για συγκάλυψη δηλώνουν σε ποσοστό 55,5%.

Όσον αφορά το πόσο εμπιστεύονται την ελληνική Δικαιοσύνη σε θέματα διαφθοράς, το 71,2% λέει «καθόλου» ή «λίγο». Σε μονοψήφιο ποσοστό είναι αυτοί που έχουν «πολύ» εμπιστοσύνη.

Αλλά και στη μέτρηση της Opinion Poll οι πολίτες ιεραρχούν ως πιο σημαντικό το πρόβλημα της ακρίβειας με 55,5%. Ακολουθούν η Οικονομία / Ανάπτυξη με 25,6%, η απονομή Δικαιοσύνης / Κράτους Δικαίου και η Διαφθορά που αυξάνουν τα ποσοστά τους στο 16,1% και 15,9% αντίστοιχα, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14,6% σε πτωτική πορεία, τα Εθνικά θέματα / Ελληνοτουρκικά με 10,6%, το κόστος ενέργειας με 10.5%, η κατάσταση στην Παιδεία με 9,6% κ.λπ.

Το 27,5% αξιολογεί θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 70,7% το αξιολογεί αρνητικά.

Χωρίς επιχειρήματα και… ανοχή

Οι πιο ρεαλιστές στην κυβέρνηση θεωρούν ότι οι πολίτες έχουν σταματήσει να δίνουν ευκαιρίες στο κυβερνών κόμμα καθώς μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει φέρει αποτέλεσμα στο μεγάλο θέμα της οικονομίας.

«Οι ψηφοφόροι δείχνουν μία φυσιολογική κούραση αφού το σούπερ μάρκετ συνεχίζει να προβληματίζει τα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που τα ενοίκια παραμείνουν στα ύψη» λένε γαλάζια στελέχη. «Η αίσθηση που υπάρχει στους ψηφοφόρους μας είναι ότι τελικά η κυβέρνηση, παρά τα όσα λέει, δεν καταφέρνει να ελέγξει τα μεγάλα προβλήματα».

Τα επιχειρήματα έχουν πλέον εκλείψει καθώς πολλές από τις υποσχέσεις δεν γίνονται πράξη. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι η ΔΕΘ πέρασε και δεν ακούμπησε τους Έλληνες ψηφοφόρους αφού μέχρι τώρα κανείς δεν έχει δει αλλαγή στην τσέπη του.

Μέσα σε αυτό το κλίμα τα κυβερνητικά στελέχη προτάσσουν το «Μητσοτάκης ή χάος» προκειμένου να συγκρατήσουν τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. Όσοι μάλιστα υποστηρίζουν την αλλαγή του εκλογικού νόμου λένε πως το γεγονός ότι κάθε μήνα μεγαλώνει η γκρίζα ζώνη των ψηφοφόρων, αλλά και η στήλη που ζητά τη δημιουργία άλλου κόμματος, δείχνει ότι πλέον οι ψηφοφόροι θέλουν να τιμωρήσουν την κυβέρνηση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι στην γκρίζα ζώνη και στο νέο κόμμα προέρχονται από τη Ν.Δ.

Αν λοιπόν θελήσουν να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές τοποθετώντας το κυβερνών κόμμα σε χαμηλά ποσοστά, τότε δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί η εντύπωση στην κοινωνία ότι η Ν.Δ. χάνει τις εκλογές και με αυτήν τη λογική θα «πατώσει» και στη δεύτερη κάλπη.

Αδύναμο αφήγημα

Οι ίδιοι άνθρωποι θεωρούν ότι το αφήγημα περί αυτοδυναμίας της κυβέρνησης εμφανίζεται ιδιαίτερα αδύναμο, καθώς όλα δείχνουν ότι το κυβερνών κόμμα είναι πολύ μακριά από αυτό το ενδεχόμενο.

«Μάλλον θα έπρεπε από τώρα να χτίζουμε συμμαχίες για την επόμενη μέρα των εκλογών» λένε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, τα οποία αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για το κόμμα τους. Άλλωστε όλοι γνωρίζουν ότι, στην περίπτωση που η Ν.Δ. εμφανιστεί με ένα ποσοστό κάτω του 30%, τότε θα ανοίξουν αυτόματα οι διαδικασίες για τη διαδοχή στην ηγεσία της.

Στο Μέγαρο Μαξίμου περιμένουν πάντως να δουν αν τα μέτρα που εξήγγειλαν στη ΔΕΘ και αφορούν τη νέα χρόνια θα αποδώσουν. Αν και πάλι δεν υπάρξει αλλαγή στη δημοσκοπική εικόνα, τότε μάλλον όλα είναι ανοικτά σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο.

