Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα δικαστήρια για την ευθύνη της καθαριότητας – Τι απαντά το ΥΠΕΘΑ

Με μία λιτή ανακοίνωση, ο Δήμος Αθηναίων και ο Χάρης Δούκας, έκαναν γνωστό ότι θα κινηθούν νομικά για το θέμα της ευθύνης της καθαριότητας για τον Αγνωστο Στρατιώτη.

Με αφορμή δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, ότι η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες, ο Χ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ.

Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» αναφέρει η ανακοίνωση.

Η απάντηση του υπ. Αμυνας

Το υπουργείο Αμυνας, αντιδρώντας στην κίνηση του Χάρη Δούκα, τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση του μνημείου από κανέναν και ότι δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτό το… beef με τον Δήμο Αθηναίων.

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση» αναφέρει στην απάντησή του.

Μαρινάκης: Η ουσία βρίσκεται στην ανακοίνωση του υπ. Αμυνας

Νωρίτερα, μιλώντας στο Action24, ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε την απόφαση του ΥΠΕΘΑ να δώσει σε εταιρεία την καθαριότητα ρίχνοντας ευθύνες στον Δήμο Αθηναίων.

«Το “καλή τύχη” νομίζω ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Τώρα από εκεί και πέρα, η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί για την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου και από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η Ελληνική Αστυνομία, για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο, αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις, να ακυρώσει στην πράξη την τροπολογία. Αυτά είναι τα κρίσιμα, αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία, αυτά θέλει ο κόσμος.

