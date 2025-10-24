ΕΛΛΟΚ προς καρκινοπαθείς: «Καταγγείλετε τους συμβεβλημένους ιδιωτικούς παρόχους που σας χρεώνουν παράνομα»

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συστήνει σε κάθε ασθενή που υφίσταται παράνομες χρεώσεις να καταγγέλλει επώνυμα κάθε περιστατικό παρατυπίας ή άρνησης εξυπηρέτησης στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ώστε να ενεργοποιούνται άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ) προέβη σε αυτή την προτροπή προς τους Ογκολογικούς ασθενείς, με αφορμή την πρόσφατη σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα συμβεβλημένα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και Ιδιωτικά Πολυϊατρεία, σχετικά με την παράνομη είσπραξη πρόσθετων αμοιβών πέραν της νόμιμης συμμετοχής των ασφαλισμένων.

Η ΕΛΛΟΚ, (ellok.org.) επικροτεί κάθε ενέργεια της Διοίκησης και των στελεχών του Οργανισμού, που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών, την τήρηση της νομιμότητας και των συμβάσεων που υπογράφονται και την προάσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασθενών, όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωσή.

«Καλούμε όλους τους ασθενείς και τους συλλόγους ασθενών να ενημερώνονται υπεύθυνα για τα δικαιώματά τους μέσω των επίσημων πηγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά και των κεντρικών τους εκπροσώπων και να μην υποκύπτουν σε αιτήσεις πληρωμών για τις οποίες δεν προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από τις σχετικές συμβάσεις με τον Οργανισμό» αναφέρει η ανακοίνωση.

Η πρόταση

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν τις συχνές καταγγελίες για περιστατικά παράνομων χρεώσεων, όπως αυτές τεκμηριώνονται από τις σχετικές εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις και την ηλεκτρονική ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους συμβεβλημένους παρόχους, η ΕΛΛΟΚ εκφράζει ξανά την πρότασή της υπέρ της θεσμοθέτησης δομημένης, τακτικής αξιολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι συμβεβλημένοι πάροχοι, κατά τα πρότυπα της πρόσφατης αξιολόγησης των νοσοκομείων.

«Ένα τέτοιο μέτρο θα ενισχύσει το έργο εποπτείας και επιτήρησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα ενδυναμώσει τους ασθενείς και θα συμβάλει στη συνολική βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.» αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΛΛ.Ο.Κ. και συνεχίζει: «Στον διττό της ρόλο ως εκπρόσωπος συλλόγων ασθενών και ως Εθνικός Κόμβος για τον Καρκίνο, υπογραμμίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο κατά του Καρκίνου (Europe’s Beating Cancer Plan), η Αποστολή για τον Καρκίνο (Cancer Mission) και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου (European Code for Cancer) εστιάζουν στην ισότιμη πρόσβαση, την προστασία των ασθενών και τα υψηλά πρότυπα διαφάνειας» αναφέρει.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει οι αρχές αυτές επιβάλλουν εγρήγορση για την αποτροπή κάθε μορφής εκμετάλλευσης και επιβεβαιώνουν την ανάγκη για συνεπή θεσμικό έλεγχο και λογοδοσία προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας.

Για τις επώνυμες καταγγελίες email: [email protected]v.gr τηλ.: 210 8110800.

Διαβάστε επίσης:

Στυτική δυσλειτουργία: Σχετίζεται με τη χρήση πορνογραφίας;

Φυσιοθεραπεία – Μελέτη: Στρατηγική επένδυση για τη δημόσια υγεία και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων

Πλημμύρισε με ράντζα το νοσοκομείο της Νίκαιας – Σωματείο Εργαζομένων: « Δεν θα ανεχθούμε να κινδυνέψει κανένας ασθενής μας»