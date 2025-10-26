Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2-0): Live το μεγάλο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League.
Οι εντεκάδες των δύο ομάδων:
Ολυμπιακός: Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Ντάνι Γκαρσία, Εζέ, Καμπελά, Ποντένσε, Ελ Καμπί, Ταρέμι.
ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Γιόβιτς, Κοϊτά, Καλοσκάμης.
Διαιτητής ο Γερμανός Στίλερ. Παρατηρητής διαιτησίας ο Λανουά.
Tέλος αγώνα
90′ Μεγάλη φάση για την ΑΕΚ, ο Τζολάκης σταματάει τον Γκατσίνοβιτς
67′ ΓΚΟΛ: Ο Ταρέμι με κεφαλιά από στημένη φάση κάνει το 2-0
65′ Κίτρινη στον Μάνταλο
62′ Κίτρινη στον Κοϊτά
55′ Σουτ του Γιόβιτς, η μπάλα ψηλά άουτ
Ημίχρονο
41′ Ο Ποντένσε το σουτ, δίπλα από το αριστερό δοκάρι της ΑΕΚ
39′ Eυκαιρία πάλι ο Ελ Καμπί, η μπάλα άουτ
36′ Κίτρινη στον Ντάνι Γκαρσία
33′ ΓΚΟΛ: Ο Ελ Καμπί ευστοχεί και κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό
31′ Χέρι ο Βίντα και πέναλτι για τον Ολυμπιακό
23′ Κίτρινη για διαμαρτυρία στον Ποντένσε
16′ Τρομερή συνεργασία παικτών του Ολυμπιακου, στη κίνηση ο Ελ Καμπί και με υπερένταση σε κόρνερ ο Στρακόσια. Τρομερή επέμβαση
8′ Σουτ του Ελ Καμπί, ο Στρακόσια έκανε την επέμβαση
Το παιχνίδι άρχισε
