26.10.2025 20:54

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2-0): Live το μεγάλο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

26.10.2025 20:54
olympiakos-aek

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Οι εντεκάδες των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Ντάνι Γκαρσία, Εζέ, Καμπελά, Ποντένσε, Ελ Καμπί, Ταρέμι.

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Γιόβιτς, Κοϊτά, Καλοσκάμης.

Διαιτητής ο Γερμανός Στίλερ. Παρατηρητής διαιτησίας ο Λανουά.

Live ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα:

Tέλος αγώνα

90′ Μεγάλη φάση για την ΑΕΚ, ο Τζολάκης σταματάει τον Γκατσίνοβιτς

67′ ΓΚΟΛ: Ο Ταρέμι με κεφαλιά από στημένη φάση κάνει το 2-0

65′ Κίτρινη στον Μάνταλο

62′ Κίτρινη στον Κοϊτά

55′ Σουτ του Γιόβιτς, η μπάλα ψηλά άουτ

Ημίχρονο

41′ Ο Ποντένσε το σουτ, δίπλα από το αριστερό δοκάρι της ΑΕΚ

39′ Eυκαιρία πάλι ο Ελ Καμπί, η μπάλα άουτ

36′ Κίτρινη στον Ντάνι Γκαρσία

33′ ΓΚΟΛ: Ο Ελ Καμπί ευστοχεί και κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό

31′ Χέρι ο Βίντα και πέναλτι για τον Ολυμπιακό

23′ Κίτρινη για διαμαρτυρία στον Ποντένσε

16′ Τρομερή συνεργασία παικτών του Ολυμπιακου, στη κίνηση ο Ελ Καμπί και με υπερένταση σε κόρνερ ο Στρακόσια. Τρομερή επέμβαση

8′ Σουτ του Ελ Καμπί, ο Στρακόσια έκανε την επέμβαση

Το παιχνίδι άρχισε

